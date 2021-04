Bemoei jij je met het gewicht van je volwassen kind?

Volgens Vreugdenhil heeft de coronacrisis een negatief effect op de gezondheid van jongeren. Sportscholen zijn dicht en er zou een slechtere leefstijl zijn ingesleten. Wat doe jij als moeder wanneer je ziet dat jouw kind wat kilo’s aankomt?

Gewicht als gespreksonderwerp

Uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Cornell University blijkt dat volwassenen waarvan de ouders vroeger vaak opmerkingen maakten over het gewicht minder tevreden zijn met hun lichaam. Daarnaast zouden deze opmerkingen ervoor zorgen dat het BMI hoger ligt dan bij volwassenen bij wie gewicht vroeger geen gespreksonderwerp was.

Bezorgd

Maar misschien zit in de natuur van de meeste moeders om je zorgen te maken om jekinderen, en dat stopt vaak niet wanneer ze volwassen zijn. De gezondheid van je kind is belangrijk en als moeder wil je er alles aan doen dat je kind gezond is. Een opmerking, gesprek of een advies over toenemend gewicht zou daarom gezien kunnen worden als een blijk van liefde.

Vervelend

Maar ervaart je kind het ook als een goedbedoeld advies? Misschien ervaart je kind de gewichtstoename niet als een probleem en zit zij of hij alsnog goed in haar vel. Of is hij/zij er wel van bewust en leg je de vinger juist op de zere plek. Een opmerking als ‘Goh, je ziet er wat voller uit’ of ‘Zou je dat koekje nog wel nemen?’ zou dan in het verkeerde keelgat kunnen schieten.

Praat mee

