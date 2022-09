Daghoroscoop 21 september - Je kunt vandaag verkeerd uit de hoek komen, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Jouw werktempo kan in de loop van het jaar behoorlijk toenemen en dat kan botsen met jouw liefdesleven. Jouw partner en jij kunnen beiden besluiteloos zijn over hetgeen er moet gebeuren. Als de jaarwisseling achter de rug is zal het jullie beiden beter gaan, al kun je met een sterfgeval te maken krijgen.

RAM

Maak reisplannen. Zoek een bestemming waar je iets kunt leren en tevens kunt ontspannen. Vraag een collega advies als je met een ethisch probleem zit. Iemand kan jou gebrek aan efficiency verwijten als je niet afmaakt waarmee je bezig bent.

STIER

Je hebt genoeg vrienden; als je een beetje lui bent zullen zij jou werk uit handen nemen. Verlaat je ook op hen als je geopereerd moet worden of een therapie volgt. Jouw partner kan iets liefdevols doen; banden worden hechter.

TWEELINGEN

Problemen vragen om onmiddellijke oplossingen. Gelukkig ben je besluitvaardig en in staat initiatieven te nemen. Atleten kunnen een vooruitgang bemerken. Een etentje met jouw geliefde kan een memorabele avond worden.

KREEFT

Een financieel probleem moet meteen worden aangepakt en je weet wie de kastanjes uit het vuur moet halen. Voel je niet verantwoordelijk voor allen die je na staan; elk mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheden.

LEEUW

Werk kan veel van je eisen. Als je niet leert om af en toe “nee” te zeggen werk jij je over de kop. Vraag assistentie als je die nodig hebt. Let op jouw woorden in gesprekken met meerderen; je kunt vandaag verkeerd uit de hoek komen.

MAAGD

Met charme en tact bereik je meer dan met kritiek en het stellen van eisen. Onthaal een tegenstander op een aangename lunch en maak indruk met je wellevendheid. Neem zakelijke zorgen niet mee naar huis.

WEEGSCHAAL

Jouw charisma en charme zullen hun uitwerking niet missen. Leg nu de basis voor hetgeen je in de toekomst wilt bereiken. Benader klanten die hun financiële verplichtingen niet nakomen. Je kunt indruk maken met een speech.

SCHORPIOEN

Jouw werklast kan te zwaar worden waardoor je gedwongen wordt om ’nee’ te leren zeggen. De kans is groot dat niet alleen jij, maar ook jouw baas een mindere dag heeft. Sta niet toe dat iemand zich bemoeit met jouw privéleven.

BOOGSCHUTTER

Maak zo snel mogelijk een eind aan elk conflict; je hebt praktische en verstandige oplossingen voorhanden. Zelfdiscipline is essentieel om je goed te voelen. Maak er een punt van om fit en gezond te blijven.

STEENBOK

Je kunt een winnende slogan of indrukkend logo ontwerpen. Neem afstand als jouw balletje eenmaal rolt om alles in het juiste perspectief te kunnen zien. Zorg dat jouw dienst of product naar waarde wordt beloond.

WATERMAN

Een oude vriend kan je attenderen op nieuwe kansen. Je hebt veel energie en als je een beetje boos bent over iets wat gisteren is gebeurd ga dan liever tennissen ofzo dan ruzie maken. Oriënteer je over een reis die je wilt gaan maken.

VISSEN

Door kracht en intelligentie in te zetten krijg je er een sterke bondgenoot bij. Begin je in een baan dan kun je mensen ontmoeten met wie je het meteen goed kunt vinden. Een collega kan duidelijk maken je aantrekkelijk te vinden.

