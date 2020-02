Psyche: Zo geef je jezelf een geluksgevoel

Lichaamsbeweging

Door te sporten activeer je de gelukshormonen in het brein. Dit doe je door bijvoorbeeld dertig minuten per dag aan cardio te doen. De hormonen die dan vrijkomen, blijven zo’n twaalf uur lang in je systeem ronddwalen. Het is dan ook handig om in de ochtend te gaan sporten, want dan heb je er de hele dag profijt van. Sport je ’s avonds dan komen de gelukshormonen vrij tijdens je slaap en heb je er, behalve misschien wat fijne dromen, in feite weinig aan.

Sociale connecties

Écht fysiek contact met mensen hebben, is essentieel. Vergeet de sociale media, leg je smartphone weg en spreek persoonlijk af met familie of vrienden. Bij elkaar zijn, elkaar zien en even een dikke knuffel geven, dát maakt echt gelukkig.

Positiviteit

Ons brein is vooral gefocust op negativiteit, omdat het gewend is te moeten overleven en ons te beschermen tegen gevaar. Om dat te veranderen, is het dus belangrijk om je hersenen te trainen positief te denken. Dit kan met simpele oefeningen. Schrijf bijvoorbeeld elke avond op waarvoor je die dag dankbaar of trots op bent. Beloon jezelf voor ’normale dingen’. Op een gegeven moment zijn de hersenen hier zo aan gewend, dat je automatisch positiever gaat denken.

Doelen stellen

Lang niet iedereen heeft lange termijn-doelen om naartoe te werken. Dat is jammer, want als je weet wat je wilt bereiken in het leven, kun je ook makkelijker keuzes maken. Je kunt dan ook beter met overtuiging ’nee’ zeggen tegen zaken die niet bij deze doelen passen, en dat maakt je sterker. Probeer dus voor jezelf doelen te formuleren en ga ervoor. Elk stapje dat je er dichterbij komt, maakt je blij.

