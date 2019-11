’Ik dacht dat ik frigide was, maar nu weet ik wel beter!’

Not done

„Ik kom uit een streng christelijk gezin, wat dat betreft gaat bij mij echt de klassieke vlieger op; homoseksualiteit was not done. Mijn ouders spraken zich er niet heel erg hardop tegen uit, maar je voelt als kind al dat je ’dat’ maar beter niet kunt zijn. En als je het al denkt te zijn, moet je er maar heel snel van genezen.

Mijn eerste verliefdheid was op de middelbare school. Ik was 15 en zij zat een klas hoger. Ik vond haar prachtig en vooral: onbereikbaar. Ze was heel populair en had over aandacht van jongens niets te klagen. Ze heeft nooit geweten dat ik over haar fantaseerde. Ik heb die verliefdheid met niemand gedeeld.

Lastige periode

Ik trouwde vrij jong, met een man die ik via de kerk had leren kennen. We kregen twee kinderen en waren voor de buitenwereld dat bekende ’perfecte plaatje’. Maar ik was doodongelukkig. Ik hield wel van hem, maar vooral als persoon, niet als geliefde. Ik worstelde met mijn geaardheid en voedde ondertussen twee kinderen op. Het was een lastige periode.

Bevrijding

Mijn ouders stierven heel kort na elkaar toen ik net 40 was. Hoe veel ik ook van ze hield, hun overlijden voelde voor mij als een bevrijding. Ze hebben altijd erg bovenop me gezeten. Eindelijk kon ik me bewegen zonder dat ik steeds verantwoording aan hen hoefde af te leggen. Toch heeft het nog wel even geduurd voordat ik hun stemmen niet meer in mijn achterhoofd hoorde – helemaal toen ik besloot nooit meer naar de kerk te gaan.

Mijn man en ik hadden na de geboorte van onze kinderen nauwelijks meer seks. Ik vond seks verschrikkelijk, ik werd totaal niet opgewonden van hem. In het begin heeft hij daar heel veel problemen van gemaakt. Later in ons huwelijk zweeg hij erover. Ik denk dat hij de seks toen bij een ander haalde. Bij een prostituee of een minnares; ik weet het niet. Ik was in elk geval van die druk af en daar was ik blij mee.

Vonk

Ons huwelijk strandde een jaar nadat mijn ouders overleden. Wéér kwam er een stukje vrijheid bij in mijn leven. Waar je anderen aan echtscheidingen kapot ziet gaan, bloeide ik op. Ik heb altijd gewerkt en hoefde dus ook niet als een afhankelijke vrouw mijn hand op te houden. Ik kocht een leuk huisje in de buurt en we kozen voor co-ouderschap. Binnen een paar maanden woonde mijn ex samen met een nieuwe vrouw. Ik vond het prima.

Ik ging stappen, iets wat ik in mijn leven eigenlijk nooit had gedaan. Ik sprak met collega’s af in de stad op dagen dat ik de kinderen niet had en zocht vriendinnen van vroeger op. En zo werd ik verliefd. Van Suzanne wist ik dat ze lesbisch was. Het was dan ook niet zomaar dat ik haar via Facebook benaderde. We spraken af en toen ik haar binnen zag komen, sloeg bij mij de vonk meteen over.

Zoen

Onze date was fantastisch. We hadden zo’n goede klik. Destijds op mijn opleiding vond ik haar al te gek, maar ik zat toen nog in een kast met gesloten deuren. Suzanne haalde mij er die avond uit. Zij was de eerste aan wie ik toegaf op vrouwen te vallen.

Bij het afscheid gaf ze mij een zoen op mijn mond. Ik aarzelde even en zoende toen terug. Ze is met mij mee naar huis gegaan, waar we de liefde bedreven. Ik wist niet wat me overkwam, wat een ander gevoel. Zo kon het dus ook!

Frigide

Met Suzanne is het uiteindelijk niets geworden, maar we zijn nog wel heel goede vrienden. Ik ben inmiddels voor iedereen uit de kast. De kinderen waren er heel relaxed over. Alleen mijn ex en wat familieleden hebben er een tijdje naar over gedaan. Sinds twee jaar ben ik samen met Marjan. Ik ben zo gelukkig, ook in bed. Ik dacht altijd dat ik niet van seks hield, dat ik frigide was. Inmiddels weet ik wel beter. Marjan en ik kunnen elkaar echt de kleren van het lijf rukken!

Seks met een vrouw is zacht, hoewel wij elkaar ook echt met passie kunnen beminnen. Maar alleen al het gevoel van haar rondingen, haar borsten, haar zachte huid: het brengt me in alle staten. Ik had graag gewild dat ik deze stap eerder had durven nemen. Ik heb mezelf een deel van mijn leven verstopt, ik speelde een rol. Pas nu ben ik mezelf en dat bevalt me prima.”

Jij op VROUW

