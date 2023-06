Daghoroscoop 16 juni - Sterrenbeeld Waterman: Keuvel met vrienden!

VANDAAG JARIG

Hoewel de nadruk dit jaar ligt op jouw carrière zal jouw financiële situatie geen noemenswaardige verandering ondergaan. Dat is niet verkeerd zolang jij tevreden bent met de huidige omstandigheden. Jouw sociale instelling en communicatietalent kunnen jouw succes een flinke boost geven.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD RAM

Je kunt wat gevoeliger zijn dan anders en je doet er goed aan direct prioriteiten te kiezen. Tijdelijke noodmaatregelen zullen niet voldoende zijn om elke schade te voorkomen. Een meerdere kan jouw persoonlijke kracht op de proef stellen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STIER

Besteed geen tijd aan onbelangrijke zaken. Er is niets op tegen om tijd over te houden. Als je niet te eigenwijs bent los je met verstandig inzicht veel problemen op. Wees selectief in het sluiten van vriendschappen. Niet iedereen is loyaal.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD TWEELINGEN

Zaken kunnen vlot verlopen en winst opleveren. Richt je op het afmaken van achterstallig werk. Succes in een carrière heeft doorgaans ook sociale gevolgen. Jij kunt worden voorgesteld aan vooraanstaande families in jouw regio.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD KREEFT

Verspil geen tijd en energie aan zaken die tot niets leiden. Een discussie over een filosofisch onderwerp kan jouw blik verruimen en interesse wekken om er een cursus over te volgen. Kom in actie als een relatie in het slop raakt.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD LEEUW

Iets waaraan ongeveer een jaar is gewerkt kan een keerpunt bereiken en wat geheim werd gehouden kan nu aan het licht komen. De toewijding waarmee jij een taak hebt verricht wordt beloond en kan jou een trede hogerop brengen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD MAAGD

De dag kan een negatief begin krijgen als gevolg van ergernis. Verander jouw dagindeling zodat je tijd hebt voor anderen. Een gezamenlijke bankrekening kan voor problemen zorgen. Geef minder geld uit aan overbodigheden.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Zet iemand die jou zijn wil probeert op te leggen meteen op zijn nummer. Een gespannen situatie kan het beste door een derde worden opgelost. Ook familieleden die al lange tijd in onmin leven kunnen baat hebben bij bemiddeling.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD SCHORPIOEN

Kies jouw woorden zorgvuldig als je een controversieel commentaar hebt op actuele gebeurtenissen. Jouw gehoor kan assertief of zelfs agressief reageren. Vanmiddag kun je te maken krijgen met vermoeiende personeelsproblemen.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Doe net alsof je hard aan het werk bent als jouw gedachten elders zijn. Ga creatief om met kleine taken en gebruik de talenten die je hebt. Voorkom dat jouw geliefde van het toneel verdwijnt door gebrek aan aandacht jouwerzijds.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD STEENBOK

Geen goed moment om praktische besluiten te nemen of een document te tekenen. Meer een dag om jouw fantasie de vrije loopt te laten. Technologie kan jou in de steek laten; bel de juiste mensen om de reparatie te verrichten.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD WATERMAN

Je zult een zucht van verlichting slaken als je tegen lunchtijd klaar bent met jouw zakelijke beslommeringen. Besteed de middag aan gezellig gekeuvel met vrienden of jouw geliefde, of maak een verfrissende wandeling.

DAGHOROSCOOP STERRENBEELD VISSEN

Oppositie is vandaag jouw sleutelwoord en je kunt er vanochtend vroeg al mee te maken krijgen. Intensieve onderhandelingen of machtsspelletjes kunnen ruzie veroorzaken met een baas of zakenpartner. Mijd rokerige ruimtes.

