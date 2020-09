’Help, mijn ex heeft mijn naaktfoto’s gedeeld!’

Lieve Sabine, Ik ben 28 jaar en had tot voor kort een vriend (31). We hebben bijna acht maanden verkering gehad en via WhatsApp stuurden we elkaar regelmatig sexy foto’s. Maar nadat ik het recent uitmaakte, heeft die l*l mijn foto’s via allerlei sociale media gedeeld. Ik doe gelukkig geen hele rare dingen op de foto’s, maar je kunt wel alles zien. Ik schaam me enorm en durf me amper nog te ergens te vertonen; ik heb het idee dat iedereen me aankijkt omdat ze mijn naaktfoto’s gezien hebben. Zal ik aangifte tegen hem doen?

Sabine: „Inderdaad, wat een ongehoorde l*l. Ik begrijp dat je je vreselijk voelt. Wij hebben helaas al een paar keer vrouwen geïnterviewd die hiermee te maken hebben gehad. Je kunt het beste terecht bij de politie. Op vraaghetdepolitie.nl staat veel informatie over wat je zou moeten of kunnen doen. Zo kun je bijvoorbeeld de websites benaderen waarop jouw foto’s te zien zijn om te laten weten dat jij ze er niet opgezet hebt, en deze dus dolgraag verwijderd zou zien worden. En op internetsporen.nl vind je tips hoe je digitaal bewijsmateriaal kunt verzamelen. Je kunt dus voor advies en hulp bij het doen van aangifte het beste contact opnemen met de politie. Ik wens je heel veel sterkte!”

