’Ik zoende met de man van mijn vriendin’

Lieve Sabine, wat ik heb gedaan is op zoveel niveaus dom dat ik er zelf niet meer uitkom. Allereerst heb ik me de laatste maanden echt aan geen enkele coronaregel gehouden. Ik ben onverminderd doorgegaan met het geven en bezoeken van feestjes. Op de een op andere manier hebben mijn vrienden en ik eigenlijk allemaal het idee dat het ons toch niet raakt. Maar dat terzijde.

Twee weken geleden was ik uitgenodigd bij mijn vriendin en haar vriend H. We waren daar met hooguit een mannetje of twaalf. We dronken cocktails en dansten de hele avond. Zij wonen namelijk nogal afgelegen dus niemand had last van ons. Ver na middernacht was iedereen flink aangeschoten en zocht ik in de schuur naar nog een fles drank. En daar botste ik tegen H. op. Hij trok me tegen zich aan en voordat ik het goed en wel doorhad, stonden we te zoenen. Precies op dat moment strompelden ook nog twee vrienden de schuur in. Die zagen ons overduidelijk. Ik schaamde me dood en vluchtte naar huis. Sindsdien heb ik niks meer van mijn vriendin gehoord en ik durf eigenlijk ook niet te bellen. Wat moet ik doen?

Sabine: „Jij neemt die social distancing inderdaad niet serieus, maar dat moet je allemaal maar zelf weten. Het is jouw geweten dat opspeelt. Maar wat betreft het besodemieteren van je vriendin, daar ben je wat mij betreft echt een brug te ver gegaan. Want ondanks dat H. misschien het initiatief nam, je deed wel mee. Persoonlijk ben ik toch altijd meer solidair naar mijn vriendinnen dan naar hun vriendje. Dus: je kust niet met hun man. Misschien moet je haar toch even bellen en jouw verontschuldigingen aanbieden voor je aparte gedrag? Je weet niet precies wat die andere vrienden - of H. zelf - verteld hebben. Maar zij weet wel dat je die avond zonder groeten vertrokken bent. En dat kan ook raar gevonden worden natuurlijk. Houd er rekening dat ze jouw kant van het verhaal misschien helemaal niet wil horen. En daar moet je dan maar mee leren leven. Ik hoop voor je dat jullie vriendschap sterker is dan die dronken kus. Heel veel succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!