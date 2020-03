Marjolein doet mee: Zo wordt de Week Zonder Vlees een eitje

Daar komt bij: vegagedoe is in. Ik word bedolven onder de kookboeken waar geen vlees of vis aan te pas komt, sprak onlangs de presentatrice van een praatprogramma die serieus lyrisch werd van quinoa, en de schappen met vleesvervangers in de supermarkt zijn inmiddels volwaardige vitrines geworden. Hoe ontgroei je het geitenwollensokkenimago? Vraag het de vega’s; zij hebben het extreem goed achter zich weten te laten.

Etentje

Overigens wordt de Week zonder Vlees ingeluid met een etentje van Peter Lute in samenwerking met De Hippe Vegetarier Isabel Boerdam. Beiden kunnen niet onverdienstelijk koken, dus aanzitten is geen straf te noemen. En mijn vegakind mag mee. Komt die de deur ook eens uit.

Kom ik de deur weer eens uit

Dat laatste gaat nergens over. Oudste is 26, woont samen en doet niets liever dan erop uit trekken. Als er op iemand de term ‘huismus’ niet van toepassing is… In feite kunnen we beter stellen dat doordat ik deze specifieke uitnodiging kreeg en al een tijdje geen een-op-een met mijn eerstegborene meer had gehad, juist ik weer eens de deur uitkom.

Het etentje van Peter en Isabel wordt het eerste evenement dat ik uit hoofde van mijn beroep weer bijwoon sinds ik in augustus even voor een naar hoestje naar de huisarts ging.

Opkrabbeltrajectje

De afgelopen vijftien weken heeft u kunnen lezen hoe het mij sindsdien is vergaan. Precies een week geleden stond mijn laatste column over mijn longkanker in het magazine. Er kwamen nogal wat reacties. Vooral van mensen die me steun betuigden, maar ook een aantal van lotgenoten die me schreven dat ze zoveel aan mijn schrijfsels hadden gehad. En of ik ze dus asjeblieft op de hoogte wilde houden van hoe het me verder verging. Want tja, of ik schoon ben, dat weten we nog niet.

En eerlijk gezegd: ik heb vooralsnog de energie van een naaktslak die net getroffen is door een baksteen. Liep ik voor deze ellende zo een kilometer of twintig, momenteel haal ik het niet eens van de ene naar de andere lantaarnpaal. Er komt nog een heel opkrabbeltrajectje aan. Uit verveling heb ik inmiddels wel twee truien, drie sjaals, een babyjurkje en een stola gefröbeld die niemand wil hebben (op de baby na, want die heeft niks te kiezen).

Blauwe hand

Natuurlijk ga ik iedereen op de hoogte houden. Gewoon hier, in de ’Marjolein Kookt Over Blog’ op de website van VROUW. Als er wat te melden is op het kankerfront, plak ik gewoon een alineaatje aan mijn culinaire avonturen vast. De voorlopige stand van zaken: ik ben begonnen met immunotherapie, de eerste dosis zit erin.

Ik heb vooralsnog geen last van nare bijverschijnselen, al blijk ik wel een beroerd te prikken persoon. Mijn hand is behoorlijk blauw van de mislukte pogingen het infuus aan te brengen. Maar ik ken iemand die diabetes kreeg van de immuno, dus over een blauwe hand moet je niet zeuren vind ik. Verder gaat mijn conditie met babystapjes vooruit. Ik haal al bijna twee lantaarnpalen.

Ook naar Peter?

Afijn, terug naar de Week zonder Vlees. Moeilijk om mee te doen? Welnee, vanaf maandag delen we op deze pagina ieder dag een fijn vegagerecht. En mocht je wat te vieren hebben of gewoon zin hebben in een avondje vlees- en visvrij culinair genieten op niveau: topchef Peter blijft nog de hele week de sterren van de vegetarische hemel koken in de Buskruitfabriek ‘De Krijgsman’, Maxisweg, Muiden.