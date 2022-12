Bridget: ’Mijn voornemen? Een leuke man vinden, daar sta ik wel voor open’

Bridget: „Deze modereportage werd tijd! Het was veel te lang geleden dat wij samen een shoot hadden. En wat hebben we gelachen ‒ vooral toen er een kerstboom omviel. Onze band is onverwoestbaar; we zijn veel samen en ik bel mijn moeder ook altijd meteen na Boulevard in de auto.”

Elly: „Wij zijn familiemensen, maar wel anders dan anders. We komen nooit echt bij elkaar op bezoek, maar zien elkaar dagelijks. Bijvoorbeeld als we gaan inkopen voor ons ’familiebedrijf’, interieurwinkel Meltingpot Amsterdam die we samen met haar broer Bryan runnen. Maar we gaan ook graag naar het museum. En met kerst? Dan is Bridget bijna altijd ziek en moet ze bijkomen. Als Mees er niet bij is, omdat hij bij zijn vader is, vinden wij er niks aan.”

Kerst

Bridget: „Dit jaar ga ik voor het eerst met Mees vanaf Tweede Kerstdag tot en met oud en nieuw naar New York.”

Elly: „Wij gaan nooit weg, we zijn zelfs al dertig jaar niet op vakantie gegaan vanwege de zorg voor onze hondjes.”

Bridget: „Kerst wordt altijd gevierd bij Elly en Frits met familie en vrienden, en zij koken dan. Altijd iets anders en niet te overdadig. Meestal vegetarisch, maar ook weleens vis of kip voor de gasten. Dit jaar doen we Italiaans. We kijken vooraf kookvideo’s om extra goed uit te pakken. Onder de boom liggen praktische dingen, geen dure merken of designertassen. Dan geven we onze centen liever aan een goed doel.”

Elly: „Mijn mooiste cadeau ooit is ons appartement dat we drie jaar geleden van Bridget kregen met kerst. Een enorme verrassing en een schot in de roos! We zitten hier nog steeds helemaal op onze plek.”

Outfit

Bridget: „Onze kerstoutfit is feestelijk. We mixen en matchen er graag op los en kleden ons zo leuk mogelijk aan. Een pak voor Mees, maar dat kan ook afgewisseld worden met een rendierpak of we dragen allemaal een rendiergewei als diadeem.”

Jeugdig

Bridget: „Het geheim van onze jeugdige look? Dat zit deels in de genen, maar is ook dankzij onze levensstijl. We roken en drinken niet en gaan niet meer vol in de zon.”

Elly: „Onze lippen zijn het mooist. Bridget zweert bij een Morpheus 8 behandeling; pijnlijk maar effectief. Ik ben al jaren niet meer bij de schoonheidsspecialist geweest.”

Bridget: „Geloof het of niet maar mama heeft al vijftig jaar lang een neuspiercing.”

Goed voornemen

Elly: „Mijn voornemen voor het nieuwe jaar? Gezond blijven!”

Bridget: „Een leuke man vinden. Ik sta daar wel voor open, want het is echt niet leuk om altijd alles in je eentje te moeten doen.”

