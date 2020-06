Daghoroscoop 30 juni

VANDAAG JARIG

Het segment van uw horoscoop dat betrekking heeft om uw huis en familieomstandigheden is tamelijk leeg en zal slechts af en toe een hoofdrol spelen. Ga er maar van uit dat het geen slecht voorteken is; het leven draait gewoon door, en eb en vloed blijven elkaar afwisselen, zoals gewoonlijk.

RAM

In het drukke ochtendverkeer kan frustratie toenemen en het humeur van mensen prikkelen. Laat u niet verleiden tot enig provocerend gebaar dat u in moeilijkheden kan brengen. Vertrek vroeger dan anders als u een afspraak hebt.

STIER

Als u uw vriendenkring wilt uitbreiden is dit een goed moment. Zoek aansluiting bij een sociale groep die zich bezighoudt met een van uw vrije tijds activiteiten. U zult interessante mensen ontmoeten en kunt ook mensen helpen.

TWEELINGEN

Werkdruk kan u afhouden van een project waar u vol van bent. Via een leraar of mentor kunt u in contact komen met een zinvol doel. Dat kan een eind maken aan het in richtingen getrokken worden die haaks staan op uw plannen.

KREEFT

Publicaties of advertenties kunnen een onverwachte rol spelen bij het zoeken naar een nieuwe loopbaan. Hoewel u het heerlijk vindt om uw mening of standpunt te berde te brengen moet u anderen uw ideeën niet opdringen.

LEEUW

U kunt wat uit balans raken als uw gevoelens en ideeën strijden om uw aandacht. Contact met meelevende vrienden kan u later vandaag tot rust brengen. Discussies kunnen uitmonden in ruzie over principes. Zwijgen is een optie.

MAAGD

In de liefde en financiën lijkt sprake van vooruitgang. Een affaire die nu begint heeft een goede kans van slagen op voorwaarde dat alles zich in de openbaarheid afspeelt. Houd er rekening mee dat uw gedrag consequenties kan hebben.

WEEGSCHAAL

Stroop de mouwen op en neem elke zware of lichte taak op u. Zorg dat u iets hebt om uw tanden in te zetten anders zult u uw agressie botvieren op willekeurige types die uw pad kruisen. Een gesprek kan ergerlijk verlopen.

SCHORPIOEN

Er kan al vroeg op de dag sprake zijn van onenigheid. Een prima dag om u assertief op te stellen teneinde te tonen dat u meent wat u zegt. Managers onder u kunnen rekenen op goede resultaten en feedback van teamgenoten.

BOOGSCHUTTER

Voortdurende gesprekken kunnen uw dag vullen en hebben wellicht te maken met een promotie. Iemand met meer ervaring of die beter is gekwalificeerd kan echter ook in de race zijn. Twijfel niet aan uzelf en blijf eerlijk.

STEENBOK

De eisen van mensen in uw onmiddellijke omgeving kunnen voor stress zorgen. Hoewel u doorgaans anderen graag bijstaat, lijkt dat vandaag niet het geval. Neem alleen op u wat u makkelijk aan kunt. Blijf tactvol als iemand tekortschiet.

WATERMAN

Een investering die iemand onlangs voor u heeft gedaan kan nu een bevredigend resultaat opleveren. Dat zal uw beider relatie veranderen. Een juridische kwestie kan een hoogtepunt bereiken, zeker als er sprake is van een echtscheiding.

VISSEN

Grijp elke kans om uw leefomstandigheden te veraangenamen. Ga op zoek naar huisvesting die beter aansluit bij uw wensen als uw huidige woning u niet bevalt. Als u nadenkt over een verloving, maak dat dan dezer dagen bekend.