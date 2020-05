Famke Louises moeder: Volwassen mensen wensten mijn dochter dood

Ⓒ Stef Nagel

Wat als je zoon of dochter ineens volop in de spotlights staat? Als veelbesproken artiest bijvoorbeeld, of als deelnemer van een populaire realityserie. Drie moeders vertellen hoe dat voor hén is. Marja (49) heeft een marketing & communicatiebedrijf én is moeder van een van de meest besproken zangeressen van dit moment: Famke Louise (21).