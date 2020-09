Jill (26) heeft een seksbuddy: Me binden aan één man kan altijd nog

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Jill (26). Ze is single, date volop en laat zich door corona niet tegenhouden. ’Toen we net in lockdown gingen, heb ik me wel een tijdje koest gehouden. Maar kom op zeg, je kunt van een single vrouw van 26 toch niet verwachten dat ze haar seksleven on hold zet omdat ze misschien een beetje ziek kan worden? Het duurt nu al een half jaar!’