Henny (63) verwelkomde pleegkind toen de crisis begon

Henny, alleenstaande moeder van een uitwonende 23-jarige zoon, begon drie jaar geleden als pleegouder in de crisisopvang. Kinderen die acuut uit huis moeten worden geplaatst, vangt zij korte tijd op totdat hij of zij weer terug naar de ouders kan of op een andere plek kn worden ondergebracht. Het 9-jarige jongetje dat ze nu sinds vier weken opvangt, is het vierde kind dat bij haar woont.

Ruimte over

In haar leven heeft Henny behoorlijk wat te verduren gehad. Ze verloor twee kinderen en maakte twee scheidingen door. Toch wist ze al heel lang dat ze graag haar huis wilde openstellen voor kinderen die pleegzorg nodig hebben. Henny: „Ik had plek genoeg over in mijn leven, in mijn hart en in mijn huis voor nog een kind. Omdat ik, na wat ik heb meegemaakt, eerst zelf stabiel wilde zijn, heb ik gewacht totdat ik voelde dat ik er klaar voor was. Op mijn zestigste ontving ik mijn eerste pleegkind, een meisje van 16 maanden.”

Geen school

Henny zorgde daarna periodes voor een meisje van 8 jaar en een tiener. Hoe lang een kind bij haar blijft, is vooraf nooit exact bekend. Dat geldt ook voor de 9-jarige jongen, die door de coronacrisis nu 24 uur per dag bij haar thuis is. Hij volgt speciaal onderwijs en zit in groep 4. Henny: „Het was best heftig dat zijn komst samenviel met het sluiten van de scholen, want hij wilde zelf graag naar school; naar de vriendjes en de juffen waar hij zo gek op is. De eerste paar dagen heb ik hem voornamelijk bezig gehouden met spelletjes en een beetje geprobeerd met hem te praten. We gaan ook elke middag even naar buiten; dat heeft hij echt nodig.”

„Huiswerk maken thuis blijft lastig, dat weigerde hij vaak. Sinds vorige week zijn er online lessen beschikbaar gekomen, dat helpt gelukkig om hem te motiveren. Daar maakt hij ook meteen slim gebruik van, want als beloning mag hij, na het huiswerk maken, dan even achter de laptop blijven zitten om een spelletje te doen. Prima, natuurlijk.”

Ouders

„Toch mist hij het contact met anderen enorm. Ook zijn ouders, die hij normaliter eens in de vier weken zou bezoeken, kan hij door de coronacrisis niet zien. Daarom heeft hij nu één keer met ze gebeld en voor volgende week staat er een videobel-afspraak. Dat vindt hij ook wel weer leuk en spannend. De ene keer loopt zo’n gesprek makkelijker dan de andere keer, maar ik blijf er gewoon bij. Het is nu afwachten op wat de regering besluit. Daar hangt ook het besluit vanaf wanneer deze jongen zijn ouders weer mag zien.”

„Als we op straat een vriendje tegenkomen, is hij direct door het dolle heen. We zijn nu aan het bekijken of we misschien toch een vorm van speelcontact kunnen opzetten, met goedvinden van alle partijen natuurlijk.”

Na haar eerste vier weken pleegzorg in coronatijd kan Henny in elk geval terugkijken op een mooie periode die haar in alle opzichten is meegevallen. „Het gaat goed op deze manier, en ik zie er ook wel voordelen in. Omdat we 24/7 met elkaar zijn, leren we elkaar ook direct veel beter kennen. De zorg valt mij gelukkig ook niet zwaarder dan normaal.”

Als je benieuwd bent of jij iets voor een pleegkind kunt betekenen, kun je hier een test doen.