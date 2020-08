Moeder en dochter over feminisme... ’Op de barricades klimmen nog steeds belangrijk’

Moeder Barbara: „Mijn moeder werkte veel, zat in de politiek en was een tijdje voorzitter van de emancipatieraad. Zij gebruikte het woord emancipatie. Zij zag feministen namelijk vooral als boze, activistische vrouwen. Ik nam het woord feminist ook nooit in de mond. ’We zijn er nu wel’, dacht ik. Ik heb altijd fulltime gewerkt, was kostwinner en ben door alle glazen plafonds gebroken. Dan is feminisme toch niet meer nodig? Tot jij me liet inzien dat het nog steeds belangrijk is om op de barricades te klimmen…”

Loonkloof

Dochter Milou: „Volgens de wet zijn mannen en vrouwen gelijk, maar in de praktijk is dat vaak anders. Er zitten nog steeds weinig vrouwen in de politiek en er is nog steeds sprake van een loonkloof. Bijna op elk niveau worden vrouwen achtergesteld. Als je dat zelf niet ervaart, is dat heel fijn, maar het betekent niet dat het er dan niet is. Vaak praat je dan uit een bevoorrechte positie, zoals jij. Dat heb ik ook zo tegen jou gezegd: ’Ik noem mezelf liever een intersectioneel feminist’.”

„Daarmee bedoel ik dat je niet alleen wordt achtergesteld omdat je vrouw bent, maar ook vanwege je huidskleur of je seksuele voorkeur. Er zit bijvoorbeeld geen enkele zwarte of transvrouw in de Tweede Kamer. Feminisme is voor mij dat je op alle fronten voor gelijkheid bent. Op dit moment geldt dat absoluut niet in ons land. Kijk, ik herken mezelf in de media, maar een zwarte transvrouw totaal niet. Daarom laat ik in het boek ’Krabben’, dat ik met Daan Borrel schreef, ook veel verschillende vrouwen aan het woord.”

Hoofddoek

Barbara: „Vind jij dat vrouwen een hoofddoek mogen dragen?” Milou: „Absoluut. Anders ben je er niet voor alle verschillende soorten vrouwen. Als vrouwen zich met een hoofddoek vrij voelen, vind ik dat ze die moeten kunnen dragen.” Barbara: „Hetzelfde geldt voor de korte rok en hoge hakken. Daar is het voor jou bij begonnen; dat je geslutshamed werd, veroordeeld werd omdat je je bloot kleedde en seks had.”

Milou: „Klopt, ik was lid van de Groningse studentenvereniging Vindicat en sprak me in 2017 in een filmpje uit over de veroordelingen die ik om m’n oren kreeg. Die video ging het hele internet over. Eén van de reacties daarop was: ’Vieze feminist!’ Het was niet per se mijn bedoeling om een feministisch filmpje te maken, maar daarna ben ik wel de betekenis van het woord gaan opzoeken. Sindsdien noem ik mezelf feminist.”

Vrouwvriendelijk

Barbara: „Je noemt jezelf niet alleen zo, je spreekt je ook uit. Zo ben ik niet opgevoed. Bij ons thuis was het van: ’Niet zeuren, flink zijn’. Tja, af en toe knijpt er een man in je bil... En door! Mijn moeder heeft me weerbaar gemaakt en ik heb jou en je zussen weerbaar gemaakt, maar eigenlijk is dat de omgekeerde wereld. De #MeToo-beweging heeft dat nog eens goed laten zien: ’Voed je zonen vrouwvriendelijk op, in plaats van alleen je dochters weerbaar maken’.” Milou: „Jij hebt mij met een heel vrije seksuele moraal opgevoed. Maar dat seksueel overschrijdend gedrag niet te tolereren is, zei je niet nadrukkelijk.” Barbara: „Dat zou ik nu absoluut wél doen.”

Milou: „Ik ook, mocht ik ooit moeder worden. Ik zou met mijn zoon gaan zitten en dit gesprek voeren. Ook met mijn dochter trouwens. Als ik terugkijk, heb ik ook situaties met mannen in bed meegemaakt waarvan ik nu denk: ’Het is niet oké wat er toen gebeurde’. En het gebeurt me trouwens nog steeds. Laatst deed een man iets tegen mijn zin. Dan denk ik: ’Huh, dat dit mij nu nóg overkomt!’”

Seks

Barbara: „Kun je nagaan hoe moeilijk het blijkbaar is. Op mijn 17de had ik een vakantiebaantje in een restaurant. Ik had met de veel oudere eigenaar seks, terwijl ik dat niet wilde. Ik ben leuk wat met hem gaan drinken en daarna wilde hij seks. ’Ik zal het er zelf wel naar hebben gemaakt met mijn signalen…’. Zo dacht ik! Dus ik deed het maar uit beleefdheid. Zó erg! Ik vind het daarom ontzettend goed dat jij en de #MeToo-beweging ons hiervan bewust maken.” Milou: „Maar we zijn er nog lang niet!”

