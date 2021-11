QR-codes voor zwembaden en sportscholen: vervelend of juist wel fijn?

Vanaf aanstaande zaterdag gaan de nieuwe maatregelen in. Er wordt dan gevraagd naar een QR-code bij sportscholen, sportgroepslessen en zwembaden. Het publiek bij amateursport mag ook alleen komen kijken met een coronatoegangsbewijs. Deze maatregel geldt voor sporters en publiek in alle binnen- en buitensportlocaties, inclusief sportkantines. Alleen jeugd tot 18 jaar is hiervan uitgezonderd. In de sportsector wordt op dit moment alleen een coronatoegangsbewijs gevraagd aan publiek van professionele sportwedstrijden.

Volgens de Rijksoverheid verkleint het coronatoegangsbewijs de kans dat het virus rond kan gaan. Het besmettingsrisico wordt verminderd voor alle bezoekers door alleen mensen toe te laten die hersteld, gevaccineerd of getest zijn. Het coronatoegangsbewijs sluit de kans op besmetting niet uit. Het zorgt er wel voor dat iedereen op een zo veilig mogelijke manier samen kan komen.

Reacties

Milan laat op Twitter weten dat hij het wel fijn vindt dat het in de sportschool binnenkort rustig is. Een andere Twitteraar komt ook graag in een rustige sportschool, maar niet ten koste van alles.

Randy hoort dat veel mensen hun sportschoolabonnement opzeggen vanwege de nieuwe maatregel. Nicky laat weten dat ze het wel een veilig idee vindt, de QR-code voor de sportschool.

Tim Douwsma tweet over het verbieden van sporten in een gezondheidscrisis. Een andere Twitteraar laat weten dat je overal kan sporten en niet alleen in de sportschool.

Deze Twitteraars zijn niet blij met de nieuwe regel voor sportscholen. Martino laat weten dat hij zijn abonnement gaat opzeggen. Marianne vindt het nog het ergste dat een ongevaccineerde zich moet laten testen en vervolgens wel besmet kan raken in de sportschool door een gevaccineerd persoon.

Praat mee

