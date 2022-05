Miljuschka: ’Psychotherapie heeft mijn leven enorm verrijkt’

Je bent gebrouilleerd met je vader, je familie leefde in stilte onder de terreur van je oom Willem Holleeder… Mensen komen voor minder op de divan van de psychiater terecht!

„Dat bedoel ik met ’hard aan mezelf werken’. Sinds een paar jaar ben ik in psychotherapie en dat heeft mijn leven enorm verrijkt. Ik heb dat lang uitgesteld, maar vind maar eens iemand die je vertrouwt en bij wie je je op je gemak voelt. Dat is misschien net zo moeilijk als het vinden van een partner. Maar ik gunde mezelf er ook de tijd niet voor. Het is niet een uurtje ergens heen en dan hup, lekker weer door. Je moet ook tijd hebben om dingen te verwerken.”

Is er een beerput opengegaan?

„Ja, en daar moet je mee aan de slag. Ik modder er lekker doorheen. Ik ben door een tornado van emoties gegaan, maar sta nu relaxter in het leven. Ik wil nog steeds dingen goed doen, mezelf bewijzen, maar die eeuwige onrust die ik had, heb ik niet meer. Dat wil ik ook echt niet meer. Ik kom nu veel meer in contact met mijn gevoel. Door altijd maar heel hard te werken, hoefde ik niet te voelen. Dingen die ik had weggedrukt, komen nu aan de oppervlakte. Sommige dagen kunnen heel somber en donker zijn, daar wil ik eerlijk over zijn, niet iedere dag is een 10. Maar ik ben er wel altijd van overtuigd dat de zon weer gaat schijnen. Het gaat ook weer over als je tijd neemt om in het ongemak te hangen, de pijn te doorvoelen. Ik heb geleerd, misschien wel mijn grootste les, dat pijn ook groei kan zijn. Weet je, als ik voorheen een zonsondergang zag, dacht ik: ja, leuk plaatje, foto maken, maar moet ik hier nu werkelijk iets bij voelen? Nu kan ik overspoeld worden door dankbaarheid of geluk en denken: wat te gek dat ik hiernaar mag kijken!”

Dat je nu zo hard aan jezelf werkt, heeft dat ook te maken met je relatie?

„Zeker, Philip (van Ierschot, televisieproducer, red.) en ik zijn nu bijna zeven jaar samen. Mijn huwelijk met de vader van Felina (10) en Rembrandt (12) heeft het niet overleefd en dat heb ik ervaren als een enorm falen. Dat wilde ik niet nog een keer meemaken. In elke relatie houd je elkaar een spiegel voor en word je geconfronteerd met kanten van jezelf waar je aan kunt werken. Om een voorbeeld te noemen: als Philip me op iets aansprak of vertelde wat hij niet fijn vond, ervoer ik dat als een aanval en schreeuwde ik: ’Dan ga je toch weg?’ Dat heb ik echt van hem geleerd: communiceren.”

De omstandigheden zaten misschien ook niet erg mee toen je Philip leerde kennen?

„Klopt. Moet je nagaan, hij ontmoette mij toen ik net gescheiden was, met twee kleine kinderen, en op de ruïnes van mijn leven stond. Geen geld, een gebroken hart, mijn moeder die net begonnen was met getuigen… één grote tyfuszooi. En intussen moeten knallen om geld te verdienen, carrière te maken en mijn ambities te verwezenlijken. Vervolgens aan een grote verbouwing begonnen, waarbij alles tegenzat wat je kunt bedenken en dan ook nog een dochter die af en toe epileptische aanvallen heeft, waardoor het racen is naar het ziekenhuis. Ik heb daardoor heel lang het gevoel gehad: je gaat toch wel weg, want hoe lang houd je dit vol? Eigenlijk durf ik me pas sinds anderhalf jaar over te geven: oké, volgens mij blijf je echt. Sindsdien durf ik ook pas echt mijn gevoel open te zetten. Intussen zijn we heel diep met elkaar gegaan, waardoor niemand mij beter kent dan Philip. Terwijl ik dit zeg, vind ik dat doodeng, want dat is natuurlijk superkwetsbaar.”

Is dat omdat je in jouw familie alleen voorbeelden hebt gezien van mannen die vrouwen belazeren en verlaten?

„Dat is iets waar ik heel hard aan heb moeten werken; niet alle mannen zijn zo. Ik ben in dat opzicht ook heel dankbaar – hoor mij nu: ’dankbaar’, zo missverkiezing-achtig, haha. Ik vind het héél fijn dat hij is gebleven al die tijd. Dat hij er met mij doorheen is geploeterd. Voor mij is Philip echt mijn thuis geworden. Ik hoef de situatie niet meer op scherp te zetten om hem te testen. Hij is ook nog eens heel zorgzaam voor mijn kinderen. De band die hij met Felina heeft, is echt bijzonder. Als hij in het buitenland is, zegt ze heel vaak: ’Ik mis Flip.’ Zo noemt ze hem. De kinderen vinden het allebei heel fijn dat hij bij ons gezin hoort. Iets wat ik in het begin helemaal niet toeliet. Ik dacht: het zijn mijn kinderen, jij hebt hier niet om gevraagd, ik regel het allemaal, in de hoek jij. Maar als je dat doet, zet je iemand buitenspel. Dat heb ik ook moeten leren, om te zeggen: ’Ik heb je hulp nodig, zou jij kunnen bijspringen.’”

Hij verdient een standbeeld, dat hij het met jou heeft volgehouden?

„Eigenlijk wel. Hij komt zelf uit een heel keurige, nette familie, die het ook allemaal hartstikke goed hebben. Hij had ook een Rozemarijn, een Cathelijne of een Anne-Claire kunnen uitkiezen. Waarschijnlijk is er toch iets mis met hem, haha. Maar goed, hij zegt altijd dat hij mij bewondert omdat ik zo’n sterke vrouw ben en dat ik zo’n goede moeder ben. En we houden allebei heel erg van eten, dat helpt ook. Als wij iets leuks gaan doen, heeft dat altijd met eten te maken. Niet heel fijn voor onze weegschaal, maar voor de rest prima. Ja, hij is wel zwaarder geworden sinds hij met mij is. Maar zoals wij in de Jordaan zeggen: ’Hij kan nog steeds een salto maken in een tl-buis.’ Hij ziet er fantastisch uit.”