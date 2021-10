Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & opinie ’Kun je me van het balkon afgooien, vraagt moeder’

Door Catherine Keyl

„Duidelijk was, dat ze niet meer terug kon naar haar huis. En probeer dan maar eens een plek in een verpleeghuis te vinden.”

Steeds vaker ken ik mensen die problemen hebben met hun ouders. Die ouders zijn dan rond de 90 jaar. Zo vertelde een vriend van mij dat na maanden zeuren en zuigen zijn moeder dan eindelijk een kamertje in een verzorgingshuis had gekregen. Ze was alleen en zat inmiddels in een rolstoel, dus thuis ging het niet meer. Het eerste wat er gebeurde, was dat de straat voor het huisje van de moeder opengebroken werd, zodat de vrouw van eind 80 niet meer naar buiten kon. Wekenlang.