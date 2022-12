Vind jij weglopen de oplossing als je het ergens niet mee eens bent?

Aan tafel vertelde Gordon dat hij de kritiek op het WK een beetje overtrokken vindt. „We zitten nu als Nederlanders met ons belerende vingertje te wijzen naar Qatar terwijl we verantwoordelijk zijn voor de slavernij 150 jaar geleden. We moeten over een tijdje onze excuses aanbieden, wat misschien helemaal terecht is. Maar dan denk ik, laten we eerst even naar onszelf kijken voordat we dit soort dingen gaan roepen.” Presentator Tijs van den Brink onderbrak hem en ging de discussie met hem aan. Fleur Jongepier verliet de ruimte met de woorden: „Ik vertrek.” Hiermee liet ze Gordon verbijsterd achter: „Heb ik iets verkeerd gezegd?”

Weglopen

Weglopen als je het ergens niet mee eens bent of bewust niet meer reageren op Whatsapp is te beschrijven als ’ghosting’ (via Encyclo). Je negeert dan iemand opzettelijk en sluit daarmee het contact af. Het is bij online daten een handig en veelvoorkomend trucje, zo is te lezen op Twitter. Het optreden van Fleur valt bij veel kijkers in de smaak: als er geen gesprek te voeren is, is ghosten de beste oplossing. Het zogenoemde gaslighten, waarbij je op een emotionele manier iemand manipuleert, is ook een populaire truc onder Twitteraars om de zin te krijgen. Want als het werkt, waarom niet? Al zijn er ook mensen die ghosten en gastlighten enorm flauw of zelfs kinderachtig vinden.

Gewoon het gesprek aangaan

Iemand ghosten of gaslighten is een teken van zwakte, zo vindt de andere kant van Twitter. Ga gewoon het gesprek aan, zo luidt het. Weglopen vinden Twitteraars al helemaal niet de manier om een discussie te eindigen. Ze vragen zich ook af wanneer het oké is om dit wel te doen. Degene die je negeert verdient altijd een verklaring, zo is te lezen.

