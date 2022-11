Uit eten met een babyfoon op zak: goed idee?

De ouders van het kind sliepen in een hotel aan de rand van de binnenstad van Málaga. Ze besloten om uit eten te gaan in het centrum van de stad. Een andere gast van het hotel had door dat zij hun baby achterlieten, en heeft de politie ingelicht. Hierna is het stel gearresteerd.

Criterium

Strafrechtadvocaat David Rutten laat aan RTL Nieuws weten dat het stel in Nederland waarschijnlijk niet gearresteerd zou zijn. “In het Wetboek van Strafrecht staat dat het verboden is om iemand opzettelijk in hulpeloze staat achter te laten. De vraag is hier: valt het achterlaten van een baby in een hotelkamer onder dat criterium? Is deze baby echt in levensgevaar?” aldus Rutten.

Sommige ouders durven hun kind wel even alleen te laten, wanneer zij een babyfoon bij zich hebben geeft dat een veilig gevoel. Toch zijn er veel ouders die dit niet aandurven er zou maar iets gebeuren en je bent er niet op tijd bij. Uit een poll van Editie NL blijkt dat vijfentachtig procent van hun volgers zijn of haar kind, zelfs met een babyfoon op zak, niet achter zouden laten.

Reactie

Mea culpa zegt dat een babyfoon het kind niet helpt als er iets mis gaat.

Hummie vindt dat het oké is om je kind in de hotelkamer te laten en beneden in het restaurant te gaan eten.

Chadin zou niet haar kind achterlaten met een babyfoon op zak.

Michelle zegt dat dit geen probleem is, zolang je niet de hele nacht wegblijft.

Praat mee

