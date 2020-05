Zet jij door corona minder vlees op het menu?

“Ik was geen vegetariër, maar ik ben het door deze hele situatie wel geworden”, stelt 50Plus-leider Henk Krol in het AD. ,,Het bevalt mij uitstekend. Ik dacht niet dat ik zonder mijn lapje biefstuk kon. Maar tegenwoordig vind ik het er erg onsmakelijk uit zien.” De parlementariër zegt niemand te willen verplichten geen vlees te eten. ,,Maar dit is iets kleins waarmee mensen individueel iets kunnen veranderen: is al dat vlees wel nodig? Je moet niet altijd maar wijzen naar de politiek en de overheid.”

Verandering

Krol wil graag na de coronacrisis dat er heel goed gekeken wordt wat er structureel kan veranderen om een uitbraak als deze in de toekomst te voorkomen.

Ook opiniemaker Stella Bergsma is nu gestopt met het eten van vlees. In haar column op Linda.nl schrijft ze: ‘Het idee staat me tegen. Gebakken kadaver, ’lijk au vin’’. Collega M. bekent echter dat ze sinds de coronacrisis juist méér vlees is gaan eten. “Ik bestel nu vaker eten bij restaurants en speciaalzaken dan vroeger. De meeste restaurants zetten toch vlees op het menu. Tja. Ik zit er niet zo mee.”

Praat mee

Ben jij door de coronacrisis minder vlees gaan eten of er zelfs helemaal mee gestopt? Bijvoorbeeld vanwege dierenleed, gezondheidsredenen of uit angst geïnfecteerd te worden met een virus of bacterie? Of denk je dat het vlees in Nederland wel veilig is en blijf je er lekker van dooreten? Praat met ons mee via onze Facebook-pagina!