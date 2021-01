Daghoroscoop 20 januari

VANDAAG JARIG

Met Saturnus het gehele jaar in je teken, heb je de neiging de zaken somberder te zien dan ze zijn. Je bent te pessimistisch en je kunt je ook nog ouder voelen dan je bent. Toch kunnen er leuke dingen gebeuren dit jaar. Let maar op. Geef je gezondheid meer aandacht als stress toeneemt.

RAM

Er is niets op tegen om er een eigen agenda op na te houden en allereerst aan jezelf te denken, maar houd wel rekening met hard commentaar van mensen die een grief tegen je hebben of erop rekenen dat je meer plichtsbesef aan de dag legt.

STIER

Je krijgt vandaag meer voor elkaar en zal gelukkiger in je eentje zijn dan met anderen op de werkvloer. Houd eens een dagboek bij en noteer alle grappige en merkwaardige gebeurtenissen die in de loop van de tijd passeren.

TWEELINGEN

De informatie die je via vrienden en collega’s krijgt, kan je ertoe brengen in actie te komen voor een gezamenlijk project. Besef dat diplomatie beter werkt dan confrontatie als je namens een politieke stroming de aandacht wilt trekken.

KREEFT

Na een tsunami van activiteit in de vroege ochtend zul je behoefte hebben aan rust. Los van hetgeen je is overkomen, is het van belang indruk te maken op je baas. Schakel van een ongebonden leefstijl over naar wat meer discipline.

LEEUW

Liefdesbanden zijn je volle inzet waard en dit is er een uitgelezen moment voor. Je kan het in de loop van de dag steeds drukker krijgen en er kan sprake zijn van moeilijke gesprekken, vragen en ongemakkelijke onderhandelingen.

MAAGD

Ernstige bezorgdheid kan zich van je meester maken, met als gevolg dat je weinig opgewekt of aangenaam gezelschap zult zijn. Raak niet geërgerd door de belangstelling van anderen die je uit deze dip willen halen. Verwen jezelf weer eens.

WEEGSCHAAL

Zorg ervoor dat de dag met de precisie van een uurwerk verloopt door deze goed te plannen. Je kunt de laatste hand leggen aan een belangrijke deal en daarmee je reputatie opkrikken. Een gunstig moment om te beraadslagen.

SCHORPIOEN

Koester geen hoge verwachtingen en probeer evenmin een belangrijke deal te sluiten of een project op de rails te zetten, want dit is geen productieve dag. Ga sporten en geniet na van hetgeen je onlangs is overkomen.

BOOGSCHUTTER

Zorg voor een paar rustige momenten in je eentje en maak karweitjes af die concentratie vereisen. Een aanpassing in je huiselijk leven zal stimulerend werken; verzet de meubels eens of pak een blik verf voor een andere sfeer.

STEENBOK

Alles wijst op een drukke werkdag. Zorg voor pauzes om op adem te komen. Je zal, of je dat wilt of niet, moeten nadenken over je financiën en persoonlijke waarden. De kans dat je geld verliest óf wint is even groot, dus wees voorzichtig.

WATERMAN

Besteed onmiddellijke aandacht aan achterstallige rekeningen. Vraag hulp als een bepaalde taak te zwaar is. Een gesprek zal moeiteloos verlopen en het resultaat is bevredigend. Een korte zakenreis verloopt interessant.

VISSEN

Je zal vreugde beleven aan een samenzijn met mensen die zowel creatief als innovatief zijn. Noteer je dromen; hoe onbelangrijk ze ook mogen lijken, er kan een vooruitblik in zijn vervat of diepgang in te vinden zijn.

