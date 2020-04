Hoe zit het met jouw ’coronakilo’s’?

Liefst 73% van de ruim 3000 ondervraagden liet weten zwaarder te zijn geworden. Ze gaven daarvoor als oorzaak aan: het gebrek aan beweging plus een ongezonde levensstijl, met onder meer ’kiloknallers’ op het menu. Volgens het Chinese persbureau Xinhua zeiden verscheidene respondenten dat ze door de ’ophokplicht’ vaker en meer gingen eten.

Nederland

Ook veel Nederlanders klagen op social media over ’coronakilo’s’ omdat ze meer snacken, vaker alcohol drinken en minder bewegen. De één probeert die kwijt te raken door stappen te tellen of thuis te fitnessen, de ander ambieert geen bikinilijf omdat de kans groot is dat we komende zomer tóch niet naar het strand kunnen.

