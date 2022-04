Ojee, ben ik in de overgang?

Premium Binnenland

Experts waarschuwen na dood Belgische vrouw: ’Kuren doen niks of zijn gevaarlijk’

Een Belgische vrouw is in Nederland gestorven tijdens een detoxkuur. Tinne G. had dat al vaker gedaan, maar deze keer werd ze onwel. Ze is niet het eerste slachtoffer van de ogenschijnlijk gezonde hype. Zelfs niet het eerste dodelijke slachtoffer. „Detox is totale nonsens”, zeggen experts. „Al die k...