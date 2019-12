Wie apen en beren op de weg ziet, heeft een overdreven angst voor wat hem/haar in het leven te wachten staat. In werkelijkheid ziet niemand ook maar één aap of beer op de weg, waardoor het een gegeven is dat het wél zien van apen en beren op de weg een nutteloze geestelijke exercitie is. Oftewel: je kunt wel uitgaan van het ergste, maar het is onzinnig en overbodig.