’Kan ik de bedtijden van de kinderen (5 en 7) laten varen in vakantietijd?

„Mijn man en ik worden het niet eens over de bedtijden van de kinderen in vakantietijd”, schrijft Judith. „Ze zijn 5 en 7 en gaan normaal gesproken allebei keurig om 7 uur ’s avonds naar bed. Wat mij betreft óók in vakantietijd.”

„Mijn man denkt daar anders over. Hij vindt het prima om de teugels helemaal te laten vieren nu de kinderen vakantie hebben. Lekker lang opblijven, tv kijken met papa en mama: het is voor de kinderen een groot feest natuurlijk, maar ik ben bang dat dat niet goed zal uitpakken. Zijn mijn zorgen terecht?”

Individueel verschillend

Of de zorgen van Judith terecht zijn, hangt volledig van haar kinderen af. Dat stelt psycholoog en opvoedkundige Tamar de Vos, schrijver van het boek ’Opvoeden met plezier’. „Vooropgesteld: het is niet zo dat de ene keus juist is en de andere niet. Ieder kind is verschillend en ieder gezin vult de vakantie ook op een andere manier in. Of jouw kind het aankan om de teugels te laten vieren, hangt dus ook van die factoren af.”

„Het ene kind heeft structuur en vaste bedtijden nodig om goed te kunnen functioneren, het andere heeft er juist baat bij om die structuur in vakantietijd los te laten. Dat is echt per individu verschillend.” De Vos stelt dan ook dat je als ouder je kind het beste even kunt observeren na een paar keer langer opblijven, om te bepalen of dat een succes kan worden. „Natuurlijk is het extra luxe om in de vakantie langer op te blijven en vrijer te kunnen spelen, maar kijk eerst hoe je kind daarop reageert.”

Prikkelbaar en mopperig

„Hoe reageert je kind normaal gesproken als hij of zij eens een avond wat later naar bed gaat, bijvoorbeeld na een verjaardag? En, ook belangrijk: lukt het hem of haar om ’s ochtends dan ook wat langer door te slapen?” Bij jongere kinderen kan met name dat ’uitslapen’ nog weleens voor problemen zorgt, legt De Vos uit. „Zeker bij de jongsten tot een jaar of zes lukt dat vaak niet. En als je dan wél iedere avond één of twee uur later naar bed gaat, maak je kortere nachten. Het kan zijn dat je kind daardoor prikkelbaar of mopperig wordt. Dan is het de vraag of langer opblijven een goed idee is.”

Uitproberen

Volgens De Vos kun je het verruimen van de bedtijden prima een weekje uitproberen. „Als je merkt dat het niet werkt, val je gewoon weer terug op de oude routine. Wat dat betreft zijn kinderen wendbaar genoeg. Deze kinderen zijn bovendien nog zo jong dat je als ouder prima de touwtjes in handen kunt nemen en knopen kunt doorhakken, daar hoef je niet eerst met ze over in gesprek. En als je ze wél langer laat opblijven, begrijpen ze ook heus wel dat het na de vakantie weer voorbij is met die luxe. Ze voelen ook wel dat alles in vakantietijd, zonder school, wat vrijer is.”

Consistentie

De Vos adviseert wel om een week voor school weer te beginnen met de ’oude’ bedtijden. „Zo komen ze langzaam weer in het ritme. En, nog een laatste advies: als je tijdens de vakantie schuift met bedtijden, houd dan wel consistent één tijdstip aan. Het is verstandig om wel een vorm van structuur aan te houden, anders zal je kind misschien telkens proberen de grens te verschuiven.”

