Columns & opinie ’Waarom heeft mijn vader me nooit verteld dat hij in een verzetsgroep zat?’

’Nooit heeft hij ergens over gesproken, voornamelijk omdat hij vond dat het vanzelfsprekend was.’ Ⓒ Carilijne Pieterse

Ja, ik weet het wel. De uitdrukking is: spreken is zilver, zwijgen is goud. Maar morgen is het 4 mei en dus Dodenherdenking. Als die twee minuten stilte ingaan, zijn er heel wat mensen die terugdenken aan hun getraumatiseerde familieleden. Of het nu gaat over NSB’ers, SS’ers, Joden, mensen die in Indië in de kampen hebben gezeten of over veteranen: zij allemaal hebben dingen meegemaakt waar ze niet over kunnen of willen praten.