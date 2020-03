Britt: ’Heerlijk om hem aan de telefoon te horen hijgen...’

Fysiek

„Mijn vriend zou voor twee weken naar zijn ouders in Engeland gaan, maar daar zit hij inmiddels al drie weken vast door corona – in zijn directe familie is iemand goed ziek geworden, wat terugkomen onverantwoordelijk maakt.

We kennen elkaar nog niet zo heel erg lang, we zijn nog net geen half jaar samen. We zitten dus nog volop in onze verliefde fase en het gemis wordt dan ook met de dag groter. Emotioneel trekken we het door elkaar meerdere keren per dag te bellen. En voor het fysieke deel hebben we ook een ’oplossing’ gevonden.

Experimentje

Mijn vriend kwam met het idee, ik moest er wel even voor schakelen. Ik hou best van een experimentje, maar dit vond ik toch wel heel spannend. We waren ’s avonds laat nog met elkaar aan het bellen, toen ik hardop uitsprak hoe ik zijn lijf en de seks miste. Hij stelde voor dat ik mijn ogen zou sluiten en ik me zou bevredigen, terwijl hij mij vertelde over wat hij met mij wil doen als we weer samen zijn.

Geluidsdicht

Ik was niet meteen enthousiast. Ik stelde zo voor dat zijn ouders, die op dezelfde etage slapen, het misschien ook zouden horen wat hij mij allemaal te vertellen had. Hoe kon ik dan ooit nog op een normale manier bij die mensen aan tafel zitten? Ze hadden mij nog niet eens ontmoet! Maar hij garandeerde mij dat het huis echt redelijk geluidsdicht is. ’Ogen dicht,’ zei hij toen op een iets dwingende toon.

Ademhaling

En ik deed het. Na enkele minuten merkte ik dat ik er écht opgewonden van werd. Ik beeldde me in dat het zijn vingers waren die ik daar beneden voelde en ik vond het heel spannend dat we zo dichtbij elkaar leken, terwijl er in werkelijkheid een flinke afstand tussen zat. Mijn ademhaling werd steeds zwaarder, waardoor mijn vriend wist dat zijn gepraat het gewenste effect had. En voor ik het wist kwam ik vanuit mijn tenen klaar.

Alleen in bed

Ik opende mijn ogen en dat was wel even een moment waarop ik weer met beide benen op de grond werd gezet. Ik lag – nog steeds – alleen in mijn bed en hij was daar in Engeland. Toch voelde ik me er niet leeg door. Nadat we hadden opgehangen, viel ik als een blok en ietwat rozig in slaap. De volgende ochtend moest ik meteen denken aan wat er die avond gebeurd was. Het smaakte naar meer!

Katalysator

Inmiddels zijn we enkele dagen verder en is het een beetje ons voor-het-slapen-gaan-ritueel geworden. Waar mijn vriend aanvankelijk een verhaal aan mij vertelde, hebben we nu meer een ’geil gesprek’, om het plat te zeggen. We bevredigen onszelf allebei en we zijn al twee keer op vrijwel hetzelfde moment klaargekomen. Het werkt voor mij echt als een katalysator dat ik mijn vriend aan de andere kant hoor hijgen.

Seks op afstand

Dat mijn vriend het doet in het huis van zijn ouders, vind ik nog steeds heel gewaagd. Ik zou dit never nooit hebben gedaan als ik nog thuis woonde. Ik durf het alleen in de veiligheid van mijn eigen appartement. We fantaseren over wat we met elkaar gaan doen als we elkaar weer zullen zien of we hebben het over de spannende dingen die we al met elkaar hebben gedaan. Het heeft echt iets, seks op afstand. Maar ik kan niet wachten tot we er weer in het echt voor kunnen gaan. Ik denk dat we elkaar de kleren letterlijk en figuurlijk van het lijf zullen rukken als we elkaar weer zien.”

