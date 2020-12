’Ik leek niet eens gemist te worden... Au!’

Ⓒ Getty Images/Tetra images RF

Ooit kwam er een boek uit van iemand die een jaar lang overal ’ja’ op had gezegd. Daardoor rolde hij van het ene avontuur in het andere en werkte hij zich regelmatig in de nesten. Voor VROUW-collega Marjolein is dat geen verrassing. Ook zij noemt zichzelf ’een geboren pleaser’.