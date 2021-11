5 Gouden tips om vintage miskopen te voorkomen

1. Garantiebewijs

Vraag naar een authenticiteitscertificaat of garantiebewijs van het (designer)item. Nog beter is een aankoopbon van de vorige eigenaar. Mede daarom is het handig om items in een fysieke winkel te kopen, waar de eigenaar bekend is. Online is het lastiger om te bepalen of het echt en de moeite waard is.

2. Te mooi om waar te zijn?

Als de prijs te laag ligt, is het te mooi om waar te zijn. Waardevolle vintage items kosten nog best een flinke duit! Check op de website van het originele item of het artikel er genoeg op lijkt en let vooral op (de kleur van) stiksels, ritsen en emblemen/logo’s. Lelijk of verkeerd gestikte tassen zijn sowieso nooit echt.

3. Materiaal

Let goed op het materiaal: is het hoogwaardig leer, voelen hang- en sluitwerk, gespen en ritsen stevig aan, sluit en opent alles soepel? De binnenkant van een tas is minstens zo belangrijk: is die mooi afgewerkt?

4. Mag het een onsje meer zijn?

Let op het gewicht van de tas: is die heel licht, dan klopt dat niet met het gebruik van luxe materialen. Een goede tas heeft gewicht…

5. De geur

...en mag nooit naar plastic ruiken!