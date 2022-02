Kimberley valt af onder hypnose: ’Ik ben al vier kilo kwijt!’

„Adem diep in en uit, door je neus naar binnen, via je mond naar buiten. En met iedere ademhaling raak je steeds dieper, dieper en dieper, in trance.” Ik produceer een diepe zucht en probeer terug te gaan naar een moment waarop ik zorgeloos gelukkig was. Let wel: zonder dat daar een of ander tapasplateau of een fles Pinot Grigio bij kwam kijken. Moeilijk voor een overenthousiaste bourgondiër zoals ik, zeker in tijden van corona, maar daarover straks meer.

Flarden van Ibiza

Ik denk aan Ibiza, aan de baai die in mijn herinnering ongetwijfeld idyllischer is dan-ie werkelijk was. De herinnering – zeker vijftien jaar oud – komt steeds een beetje meer terug. De flarden krijgen kleur: het zuurstokroze luchtbed, het knalrode hoofd van mijn vader tijdens het opblazen ervan. „Dobber maar heerlijk”, hoor ik. Niet in de verte, maar nog dichtbij.

Ik ben ook ’bij’, dat weet ik zeker. En toch voel ik ze, de golven. Ze deinen, ik dein. En niet zo’n beetje ook. Tegelijkertijd voelen mijn handen nog altijd het leer van de naar achter gekiepte fauteuil. Ik ben gewoon nog in de behandelkamer van hypnotherapeut Miranda Meiners. Niets geen Ibiza, maar Etten-Leur. En daar gaat ze mij in één sessie van mijn snoep- en snaaigewoontes afhelpen. Tenminste, dat is het plan.

Volproppen

Het is met mijn guilty pleasures een beetje uit de hand gelopen, eigenlijk al vanaf het moment dat corona begon. Rutte gooide de grenzen dicht, ik mijn keukenkastjes open. Zeker die eerste lockdown voelde voor mij vooral als een eindeloze zondag. Met wijn en kaasstengels (mijn favoriet!) altijd binnen handbereik.

Omdat er zo weinig te vieren viel, hing ik zelf maar de slingers op, ook op maandag om een uurtje of één. De wereld stond misschien in brand, maar met mijn bordje ovensnacks op schoot en Netflix aan vond ik het ook in zo’n pandemie nog prima toeven. Vond, want dat is anderhalf jaar en 8 kilo geleden.

Joggingbroekenfase

Dat er zo steeds iets meer Kim ontstond om van te houden, had ik eerst niet zo door. Ik wijt het graag aan de joggingbroekenfase die bij mij vrij lang duurde en de elastieken band die ook vrij ver rekte, maar het was natuurlijk een tikkie naïef om te denken dat ik me ongegeneerd kon blijven volproppen. Of dat ik ongezonde gewoontes met hetzelfde gemak zou afleren als dat ik een Big Mac-menu bestel.

Vooruit, de wijn laat ik al maanden staan, dat zou toch heel wat calorieën moeten schelen, maar mijn pre-pandemische spijkerbroeken pas ik nog steeds niet. Eerlijk is eerlijk: de sportscholen en gezonde eettentjes zijn allang open, maar ik zit nog altijd op de bank naar mijn bestel-app te staren. Als ik het van mijn motivatie niet moet hebben, waarvan dan wel?

En dan lees ik een lovend verhaal over de kracht van hypnose. Dat je je onderbewustzijn aan het werk moet zetten en dat het je dan wél lukt om af te vallen. Zou dat bij mij ook werken?

Hypnose

En zo kom ik in de stoel bij Miranda terecht; een vrouw die zegt te weten hoe ze mijn onderbewustzijn een schop onder de kont moet geven. Als ervaren hypnotherapeut krijgt zij al jaren mensen in haar praktijk met de meest uiteenlopende klachten: van PTSS tot overgewicht. Zeker in deze tijden willen er veel mensen een paar coronakilootjes kwijt. En dat zou dus lukken door middel van hypnose.

„Als hypnotherapeut ga ik aan de slag met je onderbewuste brein. Dat vinden mensen vaak spannend omdat er een zweem van zweverigheid omheen hangt. En dat terwijl we meer, wel 93 procent, met ons onderbewuste brein dan met ons bewuste brein doen. Ga maar na: in de auto hiernaartoe heb je het aantal keer schakelen niet meegekregen, tijdens het televisiekijken heb je geen idee hoe vaak je hand in die zak chips verdwijnt.”

Jong geleerd

Ik moet eerlijk zeggen dat ik het gewroet in mijn onderbewustzijn ook best spannend vind, maar Miranda stelt me gerust. De van oorsprong Rotterdamse is lekker nuchter; ik zie haar nog niet zo snel opstijgen. „Ik breng je in trance, maar dat betekent niet dat je niet ’bij’ bent of dat je dingen gaat doen die je niet wil.” Daar maak ik me ook niet druk om, kakelen als een kip zonder kop doe ik toch al. De nieuwsgierigheid neemt de overhand, want hoe werkt zoiets?

„In ons onderbewustzijn draait aangeleerd gedrag als een soort programma. Het zaadje daarvoor is vaak als kind al geplant en nee, dat hoeft echt geen groot trauma te zijn. Viel je van je fiets en kreeg je vervolgens een lolly? Grote kans dat je jezelf nu na een baaldag op junkfood trakteert. Zeker afvallen lukt niet met motivatie alleen: die houdt op wanneer je er genoeg van hebt. Wil je naar de wortel van het probleem, dan moet je in dat onderbewustzijn duiken.”

Vakantie

Dat doet Miranda door mijn bewuste brein op vakantie te sturen (Ibiza dus) en een taak te geven („ga maar tellen”). Met mijn bewuste brein zo hard aan het werk, kan ze sneller aankloppen bij de gatekeeper, de schakel, tussen mijn bewuste en onbewuste brein. Ik raak heel vaak de tel kwijt en voel me steeds een beetje dieper wegzakken in mijn gedachten.

Ik visualiseer me suf de komende drie kwartier: tafels met junkfood, tafels met fruit, mezelf terug geslonken in die pre-pandemische spijkerbroek. Ik hoor Miranda zeggen: „Vanaf nu zal je drie gezonde maaltijden per dag eten, vol is vol en genoeg is genoeg. Geen Big Mac’s, Ben & Jerry’s, zoute popcorn, Haribo of gefrituurde snacks meer.” Bij de opsomming van deze geneugten des levens voel ik me zelfs een beetje misselijk worden.

Big Mac

Sterker nog: na deze sessie kan ik niet eens aan een Big Mac dénken. Miranda heeft mijn fijne associatie bij zo’n burger namelijk verwisseld voor mijn associatie met een haring met uitjes. Ik kan me niet voorstellen zo’n ding ooit in mijn keel te hangen, brrr! Bij het idee alleen al lopen de rillingen over mijn rug.

En die nogal uiterste gevoelens gaat Miranda husselen. Een kwestie van visualiseren: in haar ene hand een Big Mac (extra sappig in gedachten), in de ander een Hollandse Nieuwe (extra glibberig). Vervolgens moet ik haar handen volgen. Een paar minuten later moet ik een beetje kokhalzen bij het denken aan de burger. What the f*ck? Miranda lacht: „Leuk hè, hoe dat brein werkt.”

De truc

Anders dan bij een goochelaar hoef ik niet op zoek naar onzichtbare touwtjes, maar legt Miranda me ’de truc’ gewoon uit. „De techniek maakt gebruik van het natuurlijk bewegen van de ogen om oude herinneringen, gevoelens en emoties om te buigen naar nieuwe gewenste gevoelens en emoties. Door mijn hand van links naar rechts te bewegen in een boog en dan direct de Big Mac te verplaatsen naar de rechterhand waar je de haring hebt gevisualiseerd, gelooft je onderbewuste dat de burger een haring wordt en worden direct die gevoelens en emoties vervangen voor je gevoelens en emoties bij een haring.” Placebo? „Zeker weten, maar een sterk placebo werkt beter dan welk dieet dan ook!”

Een beetje verbouwereerd verlaat ik de behandelkamer. Mét de audio-opname van onze sessie. De hypnose werkt weliswaar direct, stelt Miranda, maar nog net iets beter wanneer ik de opname van driekwartier een week lang iedere dag blijf luisteren. Zolang duurt het om nieuw gedrag aan te leren. Die avond kook ik voor het eerst in tijden weer zelf én gezond, al is het maar omdat ik Miranda niet teleur wil stellen.

Maar nu de praktijk

Een paar dagen later. Ik ben een paar keer heerlijk ingedut bij Miranda’s rustgevende stem. Het waren welkome powernapjes in een drukke deadlineweek, maar helemaal de bedoeling is het natuurlijk niet. Ik moet de sessies echt goed beluisteren om het nieuwe programma te laten draaien. Maar net zoals ik het geduld niet heb voor het updaten van mijn computer, heb ik dat ook niet voor mijn brein. Ik luister steeds maar kleine delen.

En toch merk ik wel degelijk verandering. Wanneer mijn vriend m’n favoriete ovensnacks serveert, bijvoorbeeld, houd ik het bij twee stuks. TWEE! Hij kijkt me aan alsof ik ziek ben, wanneer ik antwoord dat ik vol zit. Later besef ik pas dat die zin de afgelopen anderhalf jaar niet over mijn lippen is gerold. Ook het idee om even ’een Maccie’ te halen, sla ik in de wind. En dat terwijl ik nooit eerder langs een gele M ben gereden zonder te stoppen. Ik mompel dat ik toch zelf liever iets kook.

Inmiddels zijn we een maand verder en ben ik 4 kilo kwijt. En nee, ik ben er niet enorm voor op dieet gegaan. Ik bingewatch nog altijd met een zak chips, alleen is de bodemdrift die ik had verdwenen. Niet dat ik nu de illusie heb dat ik nooit meer bij de Mac zal stoppen, maar de kracht van hypnose heeft me meer dan verrast. Of mijn ’genoeg is genoeg’-mindset iets tijdelijk is of voor altijd... dat zal de tijd moeten uitwijzen. Maar voor nu visualiseer ik me alvast in mijn pre-pandemische spijkerbroek!”

