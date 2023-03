Week van de Lentekriebels: ’Waar komt die hysterische preutsheid toch vandaan?’

Google

„Een tijdje terug belde mijn broer. Mijn dochter (9) speelde bij zijn tweeling van 8 en er was nog een ander jongetje van 9 bij. Ze hadden ontdekt dat als je op de iPad bij Google zoekt op ’piemel’, ’seks’ en ’porno’ je plaatjes te zien krijgt waar je echt verschrikkelijk hard om kunt lachen.

Ik moest meteen terugdenken aan de vele woensdagmiddagen dat wij in de lokale bibliotheek rondhingen en dan bij de afdeling ’biologie’ de boeken indoken.

Geheime bron

Wat we daar zagen? Een getekende piemel en twee mensen op elkaar. Ik gok dat we ook een jaar of 9, 10 waren. Gierend bladerden we onze ’geheime bron’ door.

Dat stoffige boek was toen alles wat we hadden. Als ik destijds toegang had gehad tot Google, had ik daar gezocht en gevonden. Wat dat betreft is er niets veranderd in de nieuwsgierigheid van kinderen, wél in hoe die nieuwsgierigheid bevredigd wordt.

Parental control

Nadat ik mijn broer had opgehangen, ben ik in mijn dochters iPad gedoken. Ik zag in haar zoekgeschiedenis wat zij had gezien en ben het gesprek met haar aangegaan. Ik heb haar verteld dat wat ze daar zag niets met liefde te maken heeft, maar alles met lust.

En dat het op die manier niet voor kinderogen is bedoeld. We hebben haar uitgelegd waarom mensen seks hebben en hoe normaal dat is. Daarna heb ik haar iPad voorzien van parental control – de put dempen als het kalf verdronken is ja.

Weerstand

Onze dochter zit momenteel in groep 5 en het gaat er al weken over dat kinderen onderling verkering aan elkaar vragen. Wat dat betreft zijn de lentekriebels ook zonder projectweek al aanwezig.

De week stuit bij een deel van Nederland op grote weerstand. Zij hitsen elkaar online op met berichten dat de juf uitlegt wat een clitoris is en dan de meisjes aanmoedigt daar maar eens naar op zoek te gaan. Wie gelooft dat? Welke juf doet dat? Geen juf!

Van het pad

Ook wordt er door deze groep afbeeldingen van boeken verspreid die helemaal niet als lesmateriaal gebruikt worden. Schoolkinderen zou genderpropaganda door de strot gedrukt worden. Alsof na de Week van de Lentekriebels ineens de halve school in een verkeerd lichaam denkt te zitten. Meer van het pad ga je het niet snel krijgen.

Tuinkers

Ik heb het draaiboek er even bij gepakt en het thema gelezen. ’Wat vind ik fijn?’ is het thema dit keer. Het gaat hierbij om positieve seksuele vorming en behandelt onderwerpen als leren over je lijf, praten over wat je fijn vindt en een positief zelfbeeld. Wat kun je hier verkeerd aan vinden?

Scholen kunnen gadgets bestellen als knipperende hartjes, ballonnen en slingers. Kinderen wordt geleerd hun grenzen aan te geven; dat het ene kindje knuffelen heel fijn vindt, wil nog niet zeggen dat dit ook maar met iedereen kan. Kinderen mogen tekeningen maken over vriendschap, verliefdheid en liefde en liedjes meenemen over verliefdheid en liefde.

Er kan tuinkers worden gezaaid, om ontkieming te bestuderen. De middenbouw kan naar de kinderboerderij en groep 7/8 kan studenten geneeskunde in laten vliegen om te vertellen over relationele en seksuele vorming.

Naïef

Alles verantwoord dus, lees het maar na op seksuelevorming.nl, daar vind je betrouwbaardere informatie dan op social media.

Het is ronduit naïef om te denken dat een kind er nog niet mee bezig is of nog niet aan toe is. Kinderen weten door hun onbeperkte toegang tot het internet véél meer dan wij vroeger en dat verdient begeleiding.

Seksuele opvoeding hoort erbij en hoe fijn is het dat dit op een educatief verantwoorde manier op de scholen in ons land gegeven wordt? Waar komt die hysterische preutsheid toch vandaan?

Gezonde verstand

Laat je niet gek maken door wat je tegenkomt op Twitter of Facebook; basisschoolkinderen worden niet door hun docenten geconfronteerd met porno of aangezet tot seks, geen kleuter krijgt van de kleuterjuf te horen wat anale seks is, zoals ik zojuist weer op Twitter las. Gebruik je gezonde verstand en omarm het feit dat je kind leert hoe het ’nee’ zegt en dat het leert waar grenzen over worden gegaan.

Maak je liever druk over het feit dat veel volwassenen die grenzen niet kennen en voortdurend overgaan. Laten we hopen dat de Week van de Lentekriebels wat dat betreft een verstandigere generatie aflevert.”

