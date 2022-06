’Ik wilde mijn moeder niet op mijn bruiloft hebben’

Sterren

Anouk: ’Vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat’

Anouk is ’vreselijk nerveus voor alles wat er komen gaat’. Dat zei de zangeres zaterdag aan het begin van haar concert op het Malieveld in Den Haag. Later op de avond zal de zangeres daar ook gaan trouwen met haar verloofde Dominique.