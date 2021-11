Vanaf welke leeftijd kun je je kind alleen thuis laten?

Misschien deed jouw vriendin al boodschappen terwijl haar kind van 8 alleen thuisbleef, terwijl jij met jouw kind van 11 nog aan het proberen bent of je een paar minuten naar de buurvrouw kunt lopen zonder dat de paniek uitbreekt. Dat kan allemaal, vertelt kindercoach Marlies Ganzeboom. „Bij de vraag of je je kind alleen thuis kunt laten draait het meer om het kind dan om de leeftijd. Met sommige kinderen kun je op jonge leeftijd al goed afspraken maken, terwijl het bij een ander wat langer duurt voordat je wat meer verantwoordelijkheid kunt verwachten.”

Afstemmen

Bespreek dus met je kind waar hij of zij voor openstaat, vervolgt Ganzeboom. „Doe dat niet terwijl je al met je jas aan in de gang staat en je kind eigenlijk voor het blok zet. Als je dingen gaat forceren, zal je kind zich eerder onveilig voelen. Stel de vraag ruim van tevoren, zoals ’wat zou je ervan vinden als ik vanmiddag heel even je broertje van school ga halen?’ Blijf zeker de eerste paar keer niet te lang weg. Ga geen weekboodschappen doen of een tenniswedstrijd spelen. Je kind moet eerst het vertrouwen krijgen dat mama ook echt terugkomt.”

Deurbel en telefoon

Dat duurt voor de een nu eenmaal wat langer dan voor de ander. „De één is al op zijn 8e vertrouwd, een ander kind is daar met 12 jaar nog niet aan toe. Let erop dat je goede afspraken maakt en verwachtingen schept. Geef duidelijk aan wat je gaat doen, waar je heen gaat en hoe lang het duurt voordat je terug bent. Het is mijns inziens ook belangrijk om afspraken te maken over de deurbel en de telefoon. Ik zou aanraden om die lekker te laten gaan en je kind niet zelfstandig de deur te laten openen of de telefoon op te nemen, ook al verwacht je een pakketje van Zalando. Dat komt dan later wel.”

Leuker en makkelijker

„Je kunt het ook wat leuker maken door je kind iets toe te zeggen wat hij of zij normaal niet zomaar mag, zoals even een half uurtje op de iPad of iets lekkers. Voor je eigen gemoedsrust zou je ook de buren even kunnen vragen om een oogje in het zeil te houden en of je kind naar hen toe mag lopen als er iets is. Dat kan voor je kind ook een geruststellend gevoel geven. Je kunt ook altijd zeggen dat je kind je mag bellen als er iets is. Let wel op dat je niet zélf gaat bellen om toch even te checken hoe het gaat. Daardoor geef je je kind juist weer het gevoel dat je hem of haar toch niet helemaal vertrouwt, en dat is nou net niet wat je wilt.”

Zelfstandigheid

Want juist door je kind alleen thuis te laten, geef je hem of haar een verantwoordelijkheidsgevoel en zorg je dat hij of zij stapjes richting zelfstandigheid zet. „Het liefst laat je je kinderen zo veel mogelijk zelf ontdekken, mits je natuurlijk als ouder kaders stelt. En natuurlijk kun je de onverwachte scenario’s vanaf jongere leeftijd al samen ’oefenen’. Neem je kind bijvoorbeeld mee naar de deur als ’s avonds plotseling de deurbel gaat. Of, als een auto luid door de straat scheurt: benoem dat en maak het op die manier normaal. Zo voorkomen je dat dingen vanuit angst benaderd worden en zorg je ervoor dat dit soort situaties ook geen paniek oproepen wanneer je kind uiteindelijk alleen thuis is.”