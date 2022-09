Daghoroscoop 17 september - Blijf kalm, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Het wordt tijd voor een persoonlijke verandering, waardoor je de mens wordt die je wilt zijn. Misschien moet je socialer worden en mensen leren kennen die meer te melden hebben dan jouw eigen kringetje. Financieel heb je weinig te vrezen; er zal zowel onverwacht geld binnenkomen als verdwijnen.

ZONDAG JARIG

Jouw status en prestige kunnen toenemen, maar dat geldt niet zozeer voor je financiën. Als je oplettend leeft blijf je gezond, maar misschien moet je desondanks een kleine ingreep ondergaan, of wordt die je aangeraden. Liefde wordt niet bedreigd, dus daarop hoef je niet extra te focussen.

RAM

De kosmos maakt het je niet gemakkelijk. Op het gebied van reizen en communicatie wachten je obstakels. Verwarrende situaties en misverstanden kunnen een tol eisen. Stel je flexibel op, pas je aan en word niet boos.

STIER

Een kwestie die met veiligheid te maken heeft, kan een relatie verstoren en je dwingen na te denken over jouw normen en waarden. Richt je aandacht op goede communicatie en niet op manipulatie. Zorg thuis voor harmonie.

TWEELINGEN

De kosmos kan voor stress en een hoog tempo zorgen. Het resultaat van iets wat op papier staat, kan tegenvallen. Zorg dat je een voorsprong hebt op collega’s als jouw werk met technologische procedures te maken heeft.

KREEFT

Er rust zegen op het werk van degenen die schrijven, lezen, studeren en communiceren. Werk nu jouw plannen uit als je een bedrijf wilt starten of een reis wilt ondernemen. Ook is het gunstig om nu te kopen of te verkopen.

LEEUW

Je kunt op het werk met een crisis te maken krijgen; blijf kalm, zodat je in staat bent een compromis te bedenken. Matigheid is van groot belang en de kosmos raadt het je af om werk te combineren met amusement of recreatie.

MAAGD

Niets is vanzelfsprekend. Jouw partner kan plannen in de war schoppen of van mening veranderen over iets wat jij belangrijk vindt. Iemand kan feiten en cijfers verborgen houden die op jouw zaken betrekking hebben. Speel zelf op safe.

WEEGSCHAAL

Blijf openstaan voor de schoonheid van het leven en wees niet bang, ook al heeft de kosmos nu niet veel vreugde voor je in petto. Ga dapper controversiële problemen te lijf. Je zult er kostbare ervaring door opdoen.

SCHORPIOEN

Blijf alert en denk helder, zodat je gebruik kunt maken van de jou geboden kansen. De relatie met een partner kan moeizaam worden, zeker als er nog een derde partij bij betrokken is. Probeer een huismiddeltje tegen een fysiek probleem.

BOOGSCHUTTER

Houd rekening met moeilijkheden en ruzie. Kies jouw woorden zorgvuldig en blijf zo tactvol mogelijk. Laat je niet verleiden tot impulsaankopen, want dan wordt het een kostbaar weekend. Koop geen kleding.

STEENBOK

Een stressvolle baan leidt tot nerveuze spanningen. Probeer met bijvoorbeeld yoga of meditatie die stress uit te bannen. Drink veel zuiver water, ga wandelen in de natuur en raadpleeg een diëtiste over vitaminen en mineralen.

WATERMAN

De kosmos kan wat obstakels op jouw weg leggen. Je kunt erachter komen dat professionele eisen niet overeenstemmen met huiselijke wensen. Stel je realistisch op tegenover elke uitdaging die je te wachten staat.

VISSEN

Jouw trots kan gekrenkt worden. Wees vergevingsgezind en empathisch, want dat wordt door de mensen om je heen van je verwacht. Reageer dus niet boos als bepaalde wensen op romantisch gebied niet meteen worden vervuld.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.