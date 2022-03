Premium Het beste van De Telegraaf

Columns & Opinie ’Mannen achter de kinderwagen ontroeren me’

Door Catherine Keyl Kopieer naar clipboard

„Lego deed onderzoek: 72% van de jongens is bang uitgelachen te worden als ze met meisjesspeelgoed in de weer gaan. Dan gaat er blijkbaar nog steeds iets mis in de opvoeding.”

Het was gisteren Internationale Vrouwendag, maar er is de laatste jaren nog nooit zo weinig aandacht aan besteed als deze keer. Dat komt doordat alles in twee weken tijd totaal veranderd is. Ga je je druk maken over Vrouwendag als je geen idee hebt hoe je de 2,50 euro per liter benzine gaat betalen? Of als je gasrekening door het dak knalt, of als je bezig bent vluchtelingen te huisvesten? Nee, natuurlijk.