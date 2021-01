’Ik ben geworden wat ik helemaal niet wilde: mijn moeder’

Het is eind november. Onze kleine levensdirigent is ruim vier maanden. Meneer gaat voor het eerst naar de kinderopvang. Paar uur wennen. Ik ben al gewaarschuwd dat het wennen voornamelijk voor de ouders is.

Vrouwlief had de bijhorende twijfel al een paar weken eerder. „Ik wil helemaal niet dat hij bij vreemden is. Hij is nog zo klein.” Ik hield me groot. Maar nu is het zo ver. Bij binnenkomst meteen die lieve lach. Hij kijkt zijn ogen uit. Nieuwsgierig als hij is. Van wie zou hij dat toch hebben?

Rechts

In de armen van de leidster blijft de twinkeling in zijn ogen. Gerust laat ik hem achter. Ik loop naar buiten. Linksaf kan ik direct naar huis. Rechtsaf kan ik nog even naar de drogist en kan ik meteen een laatste blik naar binnen werpen.

Ik kies voor rechts. Door het metersbrede raam loer ik naar binnen. Mijn kleine zoon kijkt mij recht in de ogen aan. Ik hem. Ik blijf lopen, hij blijft kijken. Totdat we elkaar niet meer kunnen zien. Net een filmscène. Wat stom om naar rechts te gaan. Zal ik even teruglopen om te kijken of hij niet in huilen is uitgebarsten nu hij mij niet meer ziet?

Stel dat...

Nee, natuurlijk niet, ik moet door. Het is inderdaad wennen voor papa. De geruststelling slaat om. Wat als… Pfff, hoe kan dit nou? Ik, de nuchtere realist, ben veranderd in een overbezorgde vader. Keer op keer maak ik dingen groter, erger, dan ze zijn. Ik laat mijn hersens gijzelen door heftige consequenties in ‘stel dat’- scenario’s.

Ik ben geworden wat ik helemaal niet wilde. Net mijn moeder. Precies dat stukje van haar waar ik me zo vaak aan ergerde: overbezorgdheid! Het ‘doe je voorzichtig’ klonk mijn hele jeugd tig keer. Per uur welteverstaan. Van niet aan de lichtknop komen tot aan het handje vast bij het oversteken. Tot aan mijn tienerjaren toe.

Ik ben normaal niet zo van de goede voornemens, maar voor 2021 heb ik er wel één: de kleine baas meer zijn gang laten gaan zonder bij alles overbezorgd te raken. Eigenlijk wens ik hem, mezelf (en alle anderen) een gezond en veilig jaar toe.