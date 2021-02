Is het kapsel van Charlène lekker rebels of is het niet koninklijk genoeg?

De prinses showde haar nieuwe look vol trots op een rugby evenement in Monaco. Terwijl ze voorheen bekritiseerd werd om haar ‘hanenkam-kapsel’, draagt ze het nu aan beide kanten kort. Ook dit kapsel valt niet bij iedereen in goede aarde. Het zou niet bij een prinses passen.

Niet koninklijk

Prinses Charlène (43) krijgt op zijn minst verrassende reacties en zelfs kritiek. Een opgeschoren kapsel zien we nu eenmaal niet snel bij een lid van het koninklijk huis, laat staan bij een prinses zelf. Het zou dan ook niet bij haar koninklijke functie passen.

Want: kan dit kapsel wel voor een prinses? Hoe zou Nederland reageren als koningin Máxima (49) besluit haar blonde lange lokken in te ruilen voor een opgeschoren kort kapsel? Máxima ziet er altijd uit om door een ringetje te halen, zou ze met zo’n kapsel wegkomen? Of zou het haar reputatie toch aantasten?

Rebels

Volgens de Telegraaf ziet prinses Charlène zelf het probleem niet. De korte look bevalt haar en waarom zou iemand anders haar kapsel moeten uitkiezen? Niet alleen Charlène is blij met haar kapsel, ook haar kinderen en zelfs prins Albert zouden het mooi vinden.

Praat mee

