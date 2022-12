Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine B&B Vol liefde-Simone: ’Na Jinek wilde Richard me niet meer zien of spreken’

Door Jill Waas Kopieer naar clipboard

„We spraken af dat ik twee maanden naar hem zou gaan, maar uiteindelijk zei Richard dat hij niet genoeg gevoelens voor mij had om het door te zetten.” Ⓒ Feriet Tunc

Ze hielden ons massaal aan de buis gekluisterd met de reality-programma’s waarin ze te zien waren. Simone, Thea, Maris en Sanne blikken in een interviewreeks in VROUW-magazine met gemengde gevoelens terug op hun liefdesavonturen, waar heel Nederland over sprak. Simone Steenbakker (52) veroverde het hart van Richard én heel Nederland toen ze meedeed aan B&B Vol liefde. Ze werkt bij SnowWorld en heeft een dochter (25) en een zoon (21).