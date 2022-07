Debbie uit B&B Vol Liefde: ’De liefde vond ik in Salerno’

Salerno

„’Als ik later groot ben, koop ik een huis in Italië.’ Dat riep ik al toen ik nog een klein meisje was, terwijl ik er nooit was geweest. Toch had ik een heel warme associatie bij het land en die bleek te kloppen. Ik heb op meerdere plekken in de wereld gewoond, maar in Salerno voelde ik me direct thuis.

Eerder woonde ik daar al met mijn toenmalige vriend, maar toen die relatie stukliep kwam ik terug naar Nederland. Daar kon ik maar moeilijk weer aarden. Ik had alles, een fijn appartement, vrienden en familie, maar ik miste Italië. Op een dag besloot ik om alles op te zeggen en terug te gaan om een B&B te openen. Dat leek me altijd wel wat. Niet dat ik hotellerie-ervaring had, maar ik had wel een visie en ik ging daar gewoon voor. Daar vonden mensen wel iets van, maar ik ben niet het type dat zich daar iets van aantrekt. Veel mensen durven niet te dromen, maar dromen najagen maakt het leven juist zo mooi.

B&B Vol Liefde

Ik ben elke dag blij dat ik dat heb gedaan. Het draait hier echt om genieten, buiten zijn en vooral héél veel lekker eten. Zuid-Italiaanse avonden op het terras duren tot ver na middernacht en ikzelf kook ook steeds uitgebreider. Ben ik vrij, dan ga ik het liefst naar het strand. De Amalfikust is prachtig. Al is het zeker geen permanente vakantie. De B&B zit zeker na mijn deelname aan B&B Vol Liefde altijd vol.

Net na het programma stonden er ook dagelijks mensen voor de deur voor een foto met mij en de bekende vaas met zonnebloemen, haha! Inmiddels is dat wekelijks. In het programma zocht ik naar de liefde, maar die heb ik uiteindelijk gewoon hier in Salerno gevonden. Mijn vriend helpt me enorm, we doen het echt samen. Ontzettend fijn om mijn droom én la dolce vita nu te kunnen delen.”