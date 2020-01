Achtergrondzangeres Mandy: Bij Frizzle Sizzle hadden we vaak discussies

Na Frizzle Sizzle…

„ben ik naar het conservatorium gegaan en daarna zocht René Froger twee blondines en twee brunettes voor de Frogettes om zijn backings te zingen. Hij was in zijn toptijd; deed de eerste keer Ahoy en De Kuip. Ik was begin twintig en al die mooie mijlpalen heb ik meegemaakt. Sinds vijftien jaar ben ik leider van het Toppers-koor.”

Ik heb nooit behoefte gehad...

„om vooraan te staan op een podium. Frizzle Sizzle begonnen we als groep, dat was leuk. Maar als soloartiest moet je een groot ego hebben. Ik ben liever one of the guys. Het grappige is dat anderen me wel altijd naar voren duwden. Ik heb zelfs een solo-cd gemaakt, had een contract bij een platenmaatschappij. Maar ik wilde geen concessies doen, dus het vervolg bleef uit. Nu vind ik het leuk om anoniem een cd van Gerard Joling in te zingen en de tune van Koffietijd.”

Wat je als backing vocal nodig hebt…

„is een goed stel oren, want een harmonie bestaat uit verschillende noten. Ik heb zangers meegemaakt die solo heel goed waren, maar geen tweede of derde stem konden zingen. Muzikaliteit is het allerbelangrijkst in ons vak.”

Ik houd het meest...

„van harmonieën. Ik ben opgegroeid met ABBA en zat als klein meisje al met mijn oor bij de speaker: wie zingt wat en wat doen ze precies? Dat deed ik ook bij andere artiesten. Bij Frizzle Sizzle hadden we vaak discussies: ’Jij zingt te hard!’ Ik denk dat ik daar heb geleerd om samen te zingen.”

Het verveelt nooit…

„om voor de zoveelste keer een liedje te zingen. Het is altijd weer leuk door de interactie met het publiek. En ik blijf mijn best doen: als ik aan de boodschappen van morgen ga te denken, moet ik stoppen.”

Tijdens de shows van René…

„heb ik ook solonummers, vooral omdat hij dan snel een schoon hemd moet aantrekken. Ik verlang niet naar ’mijn moment van roem’. Ik ben me dan erg bewust van alle mensen die naar me kijken - dat is niet mijn ding. Ik weet dat ik goed ben in een begeleidende rol. Dáár zit mijn kracht.”

Dit verhaal komt uit VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf).