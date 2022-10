Bonusaflevering de vechtscheiding: ’Ik eiste dat hij met haar zou breken’

Bas:

„Ik zie Anouk nog binnenkomen op het makelaarskantoor als onze nieuwe stagiaire. Een beetje stijf, maar bloedmooi. Strak in een tuttig mantelpak keek ze ongemakkelijk om zich heen. Ik hielp haar uit haar jas. Daar houden nette meisjes van. Daarbij gaf het mij mooi de gelegenheid om haar van top tot teen en van voor naar achter goed te bekijken. Wat ik zag, beviel me wel.

Volgens mij lagen we kort daarna met elkaar in bed en omdat ik daardoor door mijn toenmalige vriendin eruit werd gegooid, woonden we heel snel samen. Achteraf gezien ging het misschien te snel. Als we elkaar wat beter hadden leren kennen, was onze relatie anders gelopen. Niet beter, maar anders. Nu rolden we ergens in en gunden onszelf niet de tijd om ons af te vragen wat we eigenlijk met onze relatie wilden.

Life-event

We renden van het ene life-event naar het volgende: samenwonen, afstuderen, samen een zaak beginnen en trouwen. En toen viel het even stil. Anouk wilde dolgraag kinderen, maar wat we ook deden: ze werd niet zwanger. Daarom zochten we een nieuwe zakenpartner erbij zodat Anouk het rustiger aan kon doen. Ook dat hielp niet. En toen werd het vervelend.

We vreeën niet meer spontaan, maar als middel om zwanger te worden. Geen intimiteit of genegenheid, maar berekening en gelegenheid. Ik kreeg er al snel genoeg van en dook onder in het werk. Ik deed alles om maar niet naar huis te hoeven. In het begin was het echt werk: nieuwe pandjes en presentaties. Uiteindelijk ging het om lang in de kroeg hangen en pikte ik ook af en toe een vrouw op. Niet netjes. Ik weet het, maar ik werd er door mijn thuissituatie min of meer toe gedwongen.

Tweeling

Maar goed, uiteindelijk werd Anouk toch zwanger. Een tweeling! Ik was de koning te rijk. Na bijna zeventien jaar kan ik nog smelten als ik naar mijn dochter kijk. En ik ben het allergelukkigst als ik met mijn zoon een potje voetbal. Maar de relatie met Anouk is vanaf toen wel bergafwaarts gegaan. Het enige wat haar nog blij kon maken was perfectie: perfect huis, perfecte kleding, perfect lijf. Maar diep vanbinnen geef ik daar helemaal niet om. Ik word niet blij van het perfecte plaatje.”

Anouk:

„Ja, ik weet het: ik leefde voor het perfecte plaatje. Maar wat kon ik anders? Ik had genoeg te verbergen. En daarvoor had ik een goede schutting nodig. Mensen zeggen tegen me dat ik daardoor niet zag wat er echt gebeurde. Dat is niet waar. Ik heb altijd geweten dat Bas vreemdging, maar ik vond het niet erg. Zolang ik er maar niet over hoefde te praten, want met praten maak je veel stuk. Daarbij kwam hij altijd weer terug.

Het was dus niet zo dat ik niet meer helder kon kijken. Nee, die perfectie zorgde ervoor dat de aandacht van de buitenwereld niet ging naar wat er werkelijk speelde. Ik kon daar dus prima mee leven. Totdat hij met die wulpse blondine aan kwam zetten. Ik dacht dat het een bevlieging was, maar dat was het niet. Hij wilde met haar verder: de grote, veel etende en whisky zuipende Sara. Slim, maar ordinair.

Machteloos

Ik werd woedend en heb op hoge toon geëist dat hij met haar zou breken. Maar hij wilde bij haar blijven. En daar kon en kan ik nog steeds met mijn hoofd niet bij. Ik voelde me alleen, in de steek gelaten en vooral machteloos. Ik had geen grip meer op hem en dus heb ik van alles geprobeerd om hem te raken: ik heb zijn familiefoto’s verknipt. Ook de foto’s waarop hij met zijn overleden vader stond.

Ik heb gedaan alsof ik zijn hond had vermoord, ik heb de kinderen bij hem weggehouden en een compromitterend filmpje van hem in een belangrijke Powerpoint-presentatie geplakt. Ook Bas liet zich niet onbetuigd: hij heeft mij weleens uit frustratie een klap gegeven, mijn advocaat proberen te versieren, hij heeft mij ontslagen en een sportvriend omgekocht om het huis te laten ’taxeren’.

Moeder

Maar toch, ondanks alles, blijven we dol op elkaar. En dat komt niet door het perfecte plaatje. Bas is warm. Hij was de eerste die mij nam zoals ik was en daar, gek genoeg, niet veel eisen aan stelde. Dat heeft hij van zijn moeder. De liefste en stoerste vrouw die ik ken. Ik ben graag bij haar. Net als bij zijn broer Casper. Maar dat heeft een andere reden, die ik eigenlijk niet durf te vertellen.”

Elke zondag om 20.00 uur verschijnt er een nieuwe aflevering op vrouw.nl van De Vechtscheiding.

Meer VROUW

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (elke zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen. Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.