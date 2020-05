Tijdlijn: corona van toen tot nu

Week 1 (24 feb- 2 mrt)

Op donderdag 27 februari wordt in het dorpje Loon op Zand de eerste besmetting in Nederland vastgesteld. VROUW interviewde Hanne van Aart, de burgemeester van Loon op Zand, over hoe zij hiermee is omgegaan.

In deze beginfase van de verspreiding van het virus waren de scholen open en mochten kinderen slechts thuisblijven als zij symptomen hadden. Uit de reacties op de Praat Mee van VROUW bleek dat de meeste moeders het thuishouden van kinderen ‘overdreven’ vonden. Reacties als ‘Dan kun je je kind voor elk wissewasje thuis gaan houden’ of ‘Paniekzaaierij’ voerden de boventoon.

Week 2 (2 mrt- 9 mrt)

Als in week 2 wordt opgeroepen tot het stoppen van handen schudden, blijkt dit voor sommigen geen beperking maar eerder een verademing. Zo vertelde redacteur Sabine Leenhouts dat ze sommigen al helemaal niet wilde aanraken.

In deze weken ligt Lotte doodziek op de intensive care. ,,Ik kon op den duur niet eens 2 meter lopen zonder buiten adem te raken.” Lees hier Lottes hele verhaal.

In week 3... ( 9 mrt – 16 mrt)

...slaat de sfeer om. Heftigere maatregelen worden getroffen om het virus in bedwang te houden. Evenementen met mensen boven de honderd mensen worden afgelast, en dus ook bruiloften. Weddingplanner Claimy vertelde over de impact op haar bedrijf, maar ook de impact die het had op de bruiden zelf. Gelukkig was er ook goed nieuws voor de bruiden en bruidegommen die week, VROUW maakte het namelijk mogelijk dat een aantal aanstaande bruidsparen alsnog een bruidsshoot kreeg op bloemenpark de Keukenhof! Bekijk hier de video.

Toen op zondag 15 maart de horeca moest sluiten, gingen sommige horeca-ondernemers niet bij de pakken neerzitten. Creatieve oplossingen werden uit de grond gestampt. VROUW maakte een lijstje van horeca-ondernemers die hun creatieve kant inzetten in tijden van crisis.

Ook de scholen werden gesloten. Vala vertelde over de impact van het sluiten van de scholen op haar autistische zoon. „Het worden heel zware weken”.

Week 4 (16- 23 maart)

Terwijl Nederland massaal thuis werkt, zit het gezin van Baukje vast op een camping in Marokko. „Wij hebben geen airconditioning en de temperaturen beginnen op te lopen naar de 40 graden.” Lees hier hoe Baukje en haar gezin het er vanaf brengen.

Week 5 (23 maart- 30 mrt)

In week 5 van de coronacrisis beginnen de verhalen naar boven te komen van mensen die het virus van dichtbij hebben gezien. Zo deelde Charlotte met ons dat het bij haar dochter van 16 begon met een verschrikkelijke hoofdpijn.

Ondanks dat de wereld stilstaat, gaan het leven natuurlijk gewoon door. Midden in het begin van de corona-piek bevalt Rebecca van haar kindje. ,,Op het begin waren de verpleegsters laconiek, maar dat veranderde erg snel”.

Week 6 (30- mrt – 6 april)

Het sluiten van scholen begint zijn tol te eisen. Zo ook voor Juf José, die niets liever wil dan haar kinderen weer dichtbij haar hebben: „Ik wil niet langer op afstand”. Ze beschreef in haar column hoe moeilijk ze het ermee heeft.

In de weken 7 t/m 8 verandert er weinig. De maatregelen blijven dezelfde.

Week 9 (20 april- 27 april)

De maatregelen worden op 21 april officieel verlengd tot 20 mei. Maar, met één lichtpuntje: de basisscholen gaan op 11 mei weer open. VROUW-journaliste Hester Zitvast scrollde door de reacties van onze Praat Mee en concludeerde dat de meeste moeders het toch niet aandurven. Zij zelf wel. Hier vertelt ze waarom.

Tegelijkertijd bereiden mensen zich voor op de eerste Koningsdag in de geschiedenis die alleen thuis gevierd kan worden. VROUW gaf haar lezeressen tips om het beste Woningsdag door te komen. Ook VROUW-columniste José geeft zich niet zomaar gewonnen.

Week 10 (27 april- 4 mei)

De winkels gaan beetje bij beetje weer open! Iedere winkel op zijn eigen manier. De een kon haar geluk niet op, de ander vindt het verschrikkelijk, zo bleek uit de reacties op onze Praat Mee over de IKEA-rijen.

Ook bestaat er weer ruimte voor aandacht voor ons uiterlijk. Zo gaan de botoxklinieken en andere beautysalons beetje bij beetje weer open. Voor de VROUW-lezeressen fijn, maar gelukkig hadden zij al een lijstje met do-it-yourself-tips voor hun uiterlijk.

In de laatste weken begint het perspectief wat breder te worden en komen mensen met nieuwe oplossingen. In onze Praat Mee wordt een hevig debat gevoerd onder lezeressen over de vraag of er een leeftijdsvoorrang moet komen om de lockdown te versoepelen. Reacties lopen uiteen, ze gaan van: ,,Nee, iedereen kan toch ziek worden” tot ,,De mensen die meer gevaar lopen binnen houden lijkt me een oplossing”.

En nu?

Hoe nu verder met de coronacrisis? Houd VROUW in de gaten!