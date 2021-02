Voorstelrondje: ’Afvallen was niet het doel, maar ik ben toch een paar kilo’s kwijt’

„Ik vind het leuk om nieuwe dingen uit te proberen. Ik voel me prima in mijn eigen lichaam, maar ik zag dit voorbij komen en ik vind dit interessant. Ik dacht: ’baat het niet, schaadt het niet’, dus toen heb ik me ingeschreven. Ondanks dat afvallen niet mijn voornaamste doel is, ben ik wel een aantal kilo’s kwijt. Dat is natuurlijk mooi meegenomen! Ik moet wel zeggen dat ik de afgelopen maand geen alcohol heb gedronken, dus dat helpt ook mee. De combinatie van geen alcohol drinken en meedoen aan de Lekker in je vel-challenge voelt voor mij heel goed. Ik voel me fitter”

Verrassend

„Het gaat me best makkelijk af. Ik heb ervoor gekozen om alleen het ontbijt en de lunch mee te doen. Ik heb geprobeerd het avondeten ook mee te doen, maar met een man en twee puberende kinderen is dat niet altijd even makkelijk, haha! Ik haal wel inspiratie uit de dinerrecepten, maar ik probeer het dan zo aan te passen dat iedereen het lekker vindt.

Zo houden ze hier thuis niet zo van zoete aardappel, die vervang ik dan voor gewone aardappel. Ik heb mijn dochter weten te verleiden om af en toe een smoothie te drinken. De smoothies hebben mij echt verrast. Ik vind ze heel erg lekker. Ik heb me ook verbaasd over de overnight oats, daar heb ik echt van zitten smullen. Heerlijk!”

Goed bevallen

„De Lekker in je vel-challenge bevalt me zo goed dat ik erover na zit te denken om aankomende maandag gewoon weer bij week 1 te beginnen. Ik vind de balans die ik nu heb heel erg fijn. Ik kan ’s avonds koken wat iedereen lekker vindt en overdag houd ik me aan de recepten van Isa en Medina. Ik ben blij dat ik nu zoveel gevarieerde en gezonde recepten tot mijn beschikking heb.”

„Ik vind de Facebookgroep een ontzettend goed idee, vooral als je motivatie nodig hebt. Nu ben ik vanuit mezelf al gedisciplineerd, maar toch vind ik het leuk om te lezen wat andere mensen erop zetten en te zien wat ze hebben gekookt. Ik denk dat het succesvol zou zijn als dit vaker wordt herhaald. Misschien voor de zomer of een detoxkuur in de herfst?”

Meedoen?

