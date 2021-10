’Prinses Alexia veroordelen, maar weet je wel wat je eigen dochter doet?’

Hoer

16 jaar is ze. Laat ik dat aan het begin van de nu volgende tekst maar even heel helder stellen. Prinses Alexia is 16 jaar, een kind dus nog en ook niet ’op het randje van volwassenheid’, nee, 100% een kind. Ze wordt door tal van types op social media een ’kech’ genoemd, wat komt van het Marokkaanse kehba, wat slet of hoer betekent. Nou goed, ik hoef denk ik niemand uit te leggen wat de definitie van hoer is en daar heb je dus mijn eerste punt: Waar gaat het precies verkeerd in je reptielenbrein als je dat etiket op een kind van 16 plakt?

Ongewenst gedrag

We hebben het hier over een meisje van 16 dat met een stel leeftijdsgenoten de bloemetjes buiten zet. Of binnen, want dat hoop ik – voor het herfstweer van nu zijn ze namelijk wel wat schaars gekleed. Maar who cares? Ze hebben lol, zoeken de grenzen op en vertonen volstrekt gezond pubergedrag. Ze vragen niet, zoals uiteraard ook weer volop gesuggereerd wordt, om ongewenst gedrag van mannen. Ook al zijn ze poedelnaakt, NIEMAND vraagt om ongewenst gedrag van mannen – dat is namelijk, en het woord zegt het al: ongewenst. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te voorspellen dat dit meisje er op geen enkele manier baat bij heeft dat deze foto op straat komt te liggen. ’Had ze ’m niet moeten laten maken’, hoor ik mensen denken. En zo’n gedachte noemen we dus victimblaming.

Schrikken

En nu vindt iedereen er dus van alles van. Mannen laten er hun gestoorde seksuele fantasieën op los (vragen ’gekscherend’ om haar nummer) of schelden haar dus uit voor hoer. En tal van vrouwen prijzen de manier waarop ze zich ogenschijnlijk helemaal niets aantrekt van het koninklijke nest waarin ze geboren is. En mensen ’schrikken’ ervan, want dat pubers feesten is een complete noviteit.

Eigen kind

Hun socialmedia-profielen worden veelal alleen voor vrienden gehouden, maar het gros van de pubers heeft in de ogen van ouders uitdagende foto’s op Insta staan. En weet jij als vader of moeder wat er allemaal op Snapchat gebeurt? Na 24 uur is het weg, dat is niet zomaar hè? Je eigen 16-jarige kind is waarschijnlijk precies hetzelfde als Alexia op feestjes, alleen de beelden van jouw dochter eindigen niet duizenden keren gedeeld op social media. Zij heeft wél haar privacy, gelukkig.

Queer Focus Week

Zullen we het gewoon niet groter maken dan het is? Een 16-jarig kind dat een feestje viert in een, toegegeven, nogal gewaagde outfit? (Een outfit die haar overigens prima staat!) Inmiddels weten we daarbij via allthingsamalia.nl dat ze zo gekleed was vanwege de Queer Focus Week, een week die in het teken staat van het omarmen van je eigen lichaam en volop aandacht voor gender en lhbtiq+ zaken. Nou, stelt dat een beetje gerust?

Mensen, het is 2021 mensen en bovendien Alexia’s leven, háár kledingkeuze en háár lichaam.”