VROUW Magazine Voetbal met 40-plussers: ’De resultaten waren bedroevend’

Door Hester Zitvast Kopieer naar clipboard

Het team: (in willekeurige volgorde): Lonneke (55), Liselore (42), Mirjam (48), Marjon (51), Manon (43), Anita (52), Monique (40), Charlotte (50), Patricia (51), Fiona (48), Annalies (30), Floor (46) en Elles (48) en Kirsten (43). Rechts: Fiona Verbruggen. Ⓒ Gregor Servais

Bijna 39 procent van de kinderen zit op een teamsport. Maar in de leeftijd 35-49 jaar is dat nog maar 8 procent! Gaan we ineens fitnessen, op yoga of wandelen. Deze 40-plusser gooit zich nog wel elk weekend in de strijd. En ja, zeker ook voor de gezelligheid! De dames 1 van Hertha Vinkeveen voetballen vooral voor de gezelligheid, al zitten er ook fanatiekelingen tussen. Aanvoerder is Fiona Verbruggen (48), casemanager health.