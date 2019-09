Wordt het weer tijd voor de schooltandarts?

De belangenbehartiger van tandartsen, die zegt zich op onder meer CBS-cijfers te baseren, denkt dat ongeveer 20 procent van de kinderen in Nederland niet of zelden naar de tandarts gaat, omdat hun ouders denken dat dit geld kost. Maar tot 18 jaar is die zorg volledig verzekerd.

Consultatiebureau

Minister Bruins zegt het van ‘groot belang te vinden dat elk kind naar de tandarts gaat’. ,,Misschien kunnen we de informatie eerder aanreiken aan ouders. Bijvoorbeeld dat zij bij het consultatiebureau die informatie al krijgen."

Spannend

Toen ik jong was hadden we de schooltandarts. Elk half jaar stonden we met de klas in een rijtje op de gang te wachten voor we naar binnen mochten. Het was altijd een beetje spannend omdat je vader en moeder er niet bij waren, maar het is eigenlijk een uitstekende oplossing om op die manier alle kinderen in een keer langs de tandarts te sturen.

Schooltandarts

Hoe denk jij dat we meer kinderen naar de tandarts kunnen krijgen? Is het misschien een idee om de schooltandarts weer in te voeren? Of moeten ouders actief benaderd worden door de tandarts of verzekeraar? Praat mee op onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.