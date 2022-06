Daghoroscoop 20 juni - Let op hoe je iets zegt, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Je zult erkend worden als uitstekende professional in jouw ’tak van sport’ en dat zal je carrière een flinke boost geven. Op de werkvloer kan het echter onrustig worden met fysieke gevolgen voor je. Ook op romantisch gebied kun je hoog scoren nu jouw charme je geen moment in de steek laat.

RAM

Zorg goed voor jezelf en voor degenen die je liefhebt. Als een kwaal of pijntje niet minder is geworden, is dit het moment om er iets aan te doen. Tot rust komen is belangrijk; activiteiten op of nabij het water zullen je goed doen.

STIER

Je kunt het verzoek krijgen je bedrijf te vertegenwoordigen op een seminar en je zult een uitstekende indruk maken. Reserveer een deel van de dag om een vriend terzijde te staan die het moeilijk heeft. Netwerken zal geen moeite kosten.

TWEELINGEN

Hoewel je goed communiceert, moet je toch op je woorden en lichaamstaal letten. Probeer niet je gelijk af te dwingen. Door jezelf te promoten kun je wonderen verrichten. Laat zien hoe efficiënt je bent. Maak je geen zorgen.

KREEFT

Ideeën die gisteren bij je opkwamen kunnen je een verkeerde visie op jouw huidige situatie geven. Stel jezelf niet te ambitieuze doelen; benader zaken realistisch en rustig. Ga naar een arts als je je al een tijdje niet helemaal fit voelt.

LEEUW

Er ligt een productieve dag voor je, zolang je niet voor je beurt spreekt. Houd er rekening mee dat er ruzie of spanning met een partner kan ontstaan. Een geheime obsessie waarmee je je geen raad weet, moet professioneel worden aangepakt.

MAAGD

Je vermogen om fantasievol en creatief te zijn met taal, zal vandaag van pas komen. Je hebt veel goede ideeën; zet ze op papier voor toekomstige projecten. Een zakelijke deal kan uitmonden in een actief partnerschap.

WEEGSCHAAL

Aan het begin van deze werkweek moet je goed op je woorden letten. Ook al ben je van goede wil, er kan toch een ruzie of twistgesprek ontstaan. De neiging iets te zeggen voor je hebt nagedacht kan rampzalig uitpakken.

SCHORPIOEN

Je kunt onder de kwade gevolgen lijden van een uitspatting en het zal dan ook moeite kosten om gemotiveerd aan de slag te gaan. Een dag voor jezelf zou, ook al door energiegebrek, heel prettig zijn. Artistiek ben je echter op dreef.

BOOGSCHUTTER

Let op je woorden en hoe je iets zegt. Anderen zullen minachting of negatieve lichaamstaal aanvoelen. Om een doel te bereiken lijkt het verstandig om in je eentje te werken. Oppervlakkig geleuter zal je ergeren.

STEENBOK

Fantasie kan helder denken in de weg zitten. Geen dag om een belangrijk besluit te nemen. Laat een probleem liever zichzelf oplossen dan het risico op een ernstige vergissing te lopen. Schaf nu geen kostbare spullen aan.

WATERMAN

De dag kan geheel in het teken staan van financiën en materieel bezit. Als je moeite hebt de eindjes aan elkaar te knopen, wijst niets er helaas op dat je nu uit de nesten wordt geholpen. Geen geschikte dag om een gunst te vragen.

VISSEN

Probeer niet te veel dingen tegelijk te doen, want dan struikel je over je eigen voeten. Niets is zo belangrijk dat het oké is om jezelf of anderen tot een compromis te dwingen. Kies vanochtend al je prioriteiten en doe kalm aan.

