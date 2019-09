Boyi is verslaafd aan botox

“Mijn vriendinnen en ik waren op jonge leeftijd al gefascineerd door nepborsten, die wilden we hebben! Ik vond het zo eng dat ik er echt een paar jaar over nadacht, maar op mijn negentiende ging ik onder het mes. Ik vond het resultaat een beetje tegenvallen en dacht eigenlijk alleen maar: die hadden wel wat groter gekund. Het ging nog mis ook. Eén borst ging ontsteken, de protheses moesten eruit. Heel vervelend en pijnlijk, al kon ik er toen wel meteen een maatje groter in laten stoppen. Het heeft me 10.000 euro gekost, maar ik heb geen moment spijt gehad van mijn grote D-cup. Alles staat zoveel mooier en beha’s heb ik eigenlijk niet meer nodig: die tieten staan er elke dag gewoon goed bij.

Een lekker kleurtje is voor mij een must en dus ga ik twee keer per week naar de zonnebank. Ik hou van bruin en voel me echt ziek wanneer ik bleek zie. Toch ben ik niet eens heel ijdel. In mijn vrije tijd loop ik er het liefst bij als een tokkie en draag ik ook niet altijd make-up. Helemaal naturel kan ook niet meer, want ik heb mijn wenkbrauwen en een lijntje rond mijn lippen laten tatoeëren. Van mijn vriend hoeft dat hele opgedirkte ook niet zo, hij vindt de matten in mijn haar en die nepnagels helemaal niet mooi. Jammer dan, ik wel.

Sinds twee jaar gebruik ik botox in mijn frons, eigenlijk tegen migraine. Al ben ik ook wel verslaafd aan dat gevoel dat ik mijn frons niet kan bewegen, dat voelt zo lekker strak. Zodra ik weer een beetje kan fronsen, maak ik weer een nieuwe afspraak. Ik heb ook botox in mijn voorhoofd laten spuiten, maar daardoor zijn mijn oogleden gaan hangen. Nu lift ik mijn wenkbrauwen weer om dat te compenseren.

Ik zou mijn billen heel graag willen laten vergroten, zo mooi vind ik dat. Toevallig vroeg ik er vorige week nog informatie over aan. Ik train drie keer per week, maar de billen zoals ík die wil… daar valt niet tegenop te squatten. Ze kunnen je eigen vet in je kont injecteren en dat lijkt me ideaal: ben je meteen van je buikvet af én je hoeft nooit meer te sporten. Twee vliegen in één klap. Misschien dat ik eerst nog kinderen wil krijgen, maar daarna komt die kont er zeker.”

