Daghoroscoop 28 november

VANDAAG JARIG

Familie is, was en blijft belangrijk voor u en komend jaar zullen dierbaren een nóg prominenter rol in uw leven spelen. Wat afgelopen jaar de plannen waren die niet konden worden gerealiseerd, die zullen komend jaar wel worden uitgevoerd. Ook kan de familiekring worden uitgebreid.

ZONDAG JARIG

Normen en waarden die u van huis uit hebt meegekregen zullen een belangrijke rol blijven spelen. Zeker als u het plan hebt een eigen gezin te stichten. Bent u van het vrouwelijk geslacht dan zult u komend jaar, en ook nog in 2022 en als u daarvoor de leeftijd hebt, extra vruchtbaar zijn.

RAM

Hoewel het weekend is kan het geen kwaad het gezelschap te zoeken van collega’s. Uw optimisme brengt mensen op uw hand en aan het geloof dat zij in u hebben zult u plezier beleven. Blijf discreet. Stel een besluit uit als u twijfelt.

STIER

Misschien moet u onverwacht uw koffer pakken; u krijgt geen tweede kans als u een spontaan aanbod afslaat. Een bijeenkomst kan een ongewoon verloop krijgen. Filosofische ideeën kunnen u aanzetten tot het verleggen van uw grenzen.

TWEELINGEN

Het vergeten van een belofte kan u in verlegenheid brengen; maak een notitie. Beperk uw alcoholconsumptie als u uitgaat. Het kan moeite kosten niet van u af te bijten als iemand een tere snaar bij u raakt.

KREEFT

Zekerheid is in relaties belangrijk voor u. Door die anderen te geven krijgt u die ook terug. Oprechte betrokkenheid en adviezen van naasten brengen geluk. Wees niet te koppig en eigengereid; vaar eens op het kompas van een geliefde.

LEEUW

Doe vast wat inkopen voor Kerstmis en maak gebruik van speciale aanbiedingen. Bedenk hoe u uw huis kunt verbeteren of verfraaien, zodat het meer waard wordt. Besef dat u beoordelingsfouten kunt maken als u niet genoeg weet.

MAAGD

Beoordeel anderen niet te sceptisch en schiet niet uit uw slof als iemand u te veel op de nek zit. Voorkom dat een gewoonte die u net hebt afgeleerd weer aanwakkert. Laat naasten de besluiten nemen waar u moeite mee hebt.

WEEGSCHAAL

Voorkom dat uw trots de relatie met dierbaren beschadigt. Sta achter uw partner, ook al bent u het oneens. Vorm als ouders één front. Koppigheid kan u geld kosten; u maakt beoordelingsfouten als uw ego u in de weg zit.

SCHORPIOEN

Blijf in de buurt van uw huis, maar ga wel naar buiten en pak u goed in. Een naaste kan u ergeren of uit uw tent lokken. Maak geen ruzie over futiliteiten. Flirten met een vriend kan leuk zijn maar…blijf liever vrienden.

BOOGSCHUTTER

Geniet van een vrij weekend. Moet u werken, wees dan tevreden met de extra inkomsten. Een geschikt moment om een project te starten waarbij uw schrijftalent een rol kan spelen. Leef u in de ontvanger in als u cadeautjes koopt.

STEENBOK

Financieel lijkt het tij ten goede te keren, waardoor u zich wat meer kunt veroorloven. Zet wat geld opzij voor uw verdere ontwikkeling. Focus op de toekomst en klaag niet over hetgeen voorbij is. Een droom komt dichterbij vervulling.

WATERMAN

Het kan moeite kosten u te uiten en u zult het meest op uw gemak zijn in kleine kring. Het zou plezierig zijn als u er dit weekend alleen op uit kunt. Vel niet te snel een oordeel en pas op voor indiscretie.

VISSEN

Een perfect weekend om met vrienden af te spreken. Samenwerken met ouderen belooft goede resultaten. Laat u niet van de wijs brengen door onzekerheden die u in uw jeugd bewust of onbewust hebt opgebouwd.