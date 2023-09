Kun je een ooglidontsteking krijgen door een te oude mascara?

„Meestal heeft een ooglidontsteking te maken met de talgkliertjes in de oogleden”, vertelt Dokter Tamara. „Deze kliertjes maken dan te veel vet of talg aan, waardoor de bacteriën gaan groeien. Soms zie je dat die kliertjes ook dicht kunnen gaan zitten. Het is niet helemaal bekend waarom dat gebeurt, maar vaak zijn allergieën, hormoonschommelingen, lensgebruik of medicijnen de oorzaak.”

Driestappenplan

Waar kun je een ooglidontsteking aan herkennen? Tamara: „De meeste mensen hebben dan last van rode oogleden die verdikt zijn en tussen de wimpers kunnen velletjes of korstjes zitten. Vooral als je ’s ochtends wakker wordt kan er veel prut bij je ogen zitten. Er kunnen zelfs wat wimpers uitvallen, maar dat is geen ramp hoor. Die groeien gewoon weer aan. Een ooglidontsteking is sowieso niks ernstigs, maar het is wel supervervelend.”

Om de ontsteking zo snel mogelijk te genezen, raadt Dokter Tamara drie opeenvolgende handelingen aan. „Het belangrijkste is om je oogleden warm te maken. Dit kun je doen door een schoon washandje onder de warme kraan te houden en deze vervolgens twee minuten op je ontstoken oog te leggen. Daarna doe je dat nog een keer met een tweede washandje. Door de warmte wordt het vet namelijk zachter en kun je de kliertjes makkelijker masseren.

Babyshampoo

Daarna masseer je de oogleden. Belangrijk is dat je altijd van buiten naar binnen werkt. Bij het bovenste ooglid druk je het wattenstaafje een beetje naar beneden en bij het onderste ooglid juist naar boven. Ook dit doe je ongeveer twee minuten.

Dan komt de laatste stap. Na het warm maken en masseren, maak je het oog uiteindelijk schoon. Het schoonmaken doe je ook met een wattenstaafje of watje, dat je in een glas lauw kraanwater met een druppeltje babyshampoo houdt. Ook hier werk je weer van buiten naar binnen.”

Make-up

Tamara raadt aan om dit ritueel een weeklang twee keer per dag te doen. „En als de ontsteking na een week niet minder wordt, adviseer ik om contact op te nemen met de huisarts. De huisarts kan bijvoorbeeld medicatie voorschrijven, maar die medicatie heeft op de eerste dagen niet zo veel zin. Meestal gaat het vanzelf over door het goed schoon te maken.”

Ook benadrukt Tamara dat het slim is om tijdens een ooglidontsteking geen make-up te gebruiken. „Sowieso raad ik altijd aan om je make-up voor het slapen af te halen, ook als je geen ontsteking hebt.”

Huis-tuin-en-keukenfora

Deze make-upartikelen zouden een houdbaarheidsdatum hebben en bij te lang gebruik een ontsteking kunnen veroorzaken. Zo moet je mascara’s volgens sommige huis-tuin-en-keukenfora na opening vaak niet langer gebruiken dan drie maanden. Maar hier is volgens dokter Tamara echter geen hard bewijs voor. „Voor de veiligheid is het uiteraard altijd verstandig om regelmatig je make-upproducten te vervangen, maar de ene persoon is er nou eenmaal gevoeliger voor dan de ander.

Daarnaast is een mindere weerstand ook een veelvoorkomende factor, maar dat geldt dit voor alles. Als je een lage weerstand hebt, heb je altijd meer kans op een infectie. Dus dat verwacht ik ook bij deze ontsteking. Dat zie je ook vaak bij stress. Als je een periode veel stress hebt, zie je vaak dat je je weerstand daarmee verlaagt en dat is precies het moment dat je meestal dit soort infecties oploopt.”

